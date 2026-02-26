Полегшення для бізнесу: уряд скасував два застарілих інструменти держрегулювання

Дерегуляція

Уряд продовжує реформу дерегуляції, спрощуючи умови для ведення бізнесу.

На засіданні 25 лютого Кабінет Міністрів скасував ще два застарілі та дублюючі інструменти державного регулювання, які дублювали процедури оцінки впливу на довкілля, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Завдяки змінам до постанов № 300 від 13 березня 2002 року та № 209 від 28 березня 2018 року більше не потрібно погоджувати:

плани заходів щодо охорони навколишнього природного середовища та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (раніше їх узгоджували з Держекоінспекцією, ДСНС та місцевими державними адміністраціями);

нормативи гранично допустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на атмосферне повітря (раніше погоджувалися з Держсанепідслужбою).

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Лише в обробній промисловості це рішення дозволить зменшити адміністративне навантаження для понад 50 тисяч суб’єктів підприємництва.

Підставою для підготовки акта став запит з Дашборду проблем бізнесу, а також рішення Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив Стратегію реформування системи управління державними фінансами на період 2026–2030 років та затвердив план заходів щодо її реалізації. Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 25 лютого.

Стратегію розроблено на виконання Дорожньої карти з реформування державного управління. Її затвердження є одним із зобов’язань України в рамках переговорного процесу про вступ до Європейського Союзу, зокрема за кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС".