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Новини Шахрайські схеми
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Фейкові виплати від "Ощадбанку" та "Укренерго": українців попереджають про нову шахрайську схему

шахрайство

У месенджерах поширюється нова хвиля шахрайства. Зловмисники обіцяють виплатити 2200 грн компенсації нібито "Ощадбанку" та "Укренерго".

Це класична пастка, повідомляє пресслужба "Ощадбанку".

Схема працює так:

  1. Користувачеві надсилають посилання на фішинговий (підроблений) сайт.
  2. На сайті просять ввести номер картки, термін дії та CVV-код.
  3. Замість отримання грошей людина втрачає всі кошти з рахунку.

"Запам’ятайте самі та попередьте близьких: "Ощадбанк" не нараховує компенсації через месенджери. Ми ніколи не просимо вводити конфіденційні дані картки (CVV, термін дії, коди з SMS) на сторонніх сайтах. Офіційний сайт банку лише один: oschadbank.ua", ‒ зазначили в банку.

Що робити в разі отримання такого повідомлення:

  • не переходити за посиланнями;
  • не вводити жодних даних картки.

Якщо дані вже було введено, необхідно негайно заблокувати картку через мобільний додаток "Мобільний Ощад" або за номером гарячої лінії 0 800 210 800.

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Як повідомлялося, у соцмережах масово пропонують оформити посвідчення водія без проходження навчання в автошколі та без складання іспитів. Запевняють, що документ буде цілком офіційним і відображатиметься в усіх реєстрах. Такі оголошення розміщують шахраї. Їхня мета ‒ отримати гроші та персональні дані, які згодом використовують у злочинних схемах.

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виплати (617) компенсації (405) шахрайство (347) Ощадбанк (685) Укренерго (2174)
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А підняти свою дупу , сходити і перевірити до найближчого відділення "Ощадбанку" мізків не вистачає ,зовсім в нашого мудрого наріду на грунті діджиталізації дах поїхав ?
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26.02.2026 13:26 Відповісти
Стоп,стоп,стоп не людина хоче халяву ,а хто з них шахраї
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26.02.2026 13:46 Відповісти
а чи можна і чи потрібно і куди слід повідомляти, коли отакі "розиграші" надходять? Наприклад, дзвінком з міжміського телефону...
Бо я завжди в таких випадках ***** посилаю, поки вони там не том кінці дроту трубку не покладуть. Але ж дружина вже сама зі мною лається за мої "вислови"...
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26.02.2026 14:08 Відповісти

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