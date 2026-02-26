Фейкові виплати від "Ощадбанку" та "Укренерго": українців попереджають про нову шахрайську схему

У месенджерах поширюється нова хвиля шахрайства. Зловмисники обіцяють виплатити 2200 грн компенсації нібито "Ощадбанку" та "Укренерго".

Це класична пастка, повідомляє пресслужба "Ощадбанку".

Схема працює так:

Користувачеві надсилають посилання на фішинговий (підроблений) сайт. На сайті просять ввести номер картки, термін дії та CVV-код. Замість отримання грошей людина втрачає всі кошти з рахунку.

"Запам’ятайте самі та попередьте близьких: "Ощадбанк" не нараховує компенсації через месенджери. Ми ніколи не просимо вводити конфіденційні дані картки (CVV, термін дії, коди з SMS) на сторонніх сайтах. Офіційний сайт банку лише один: oschadbank.ua", ‒ зазначили в банку.

Що робити в разі отримання такого повідомлення:

не переходити за посиланнями;

не вводити жодних даних картки.

Якщо дані вже було введено, необхідно негайно заблокувати картку через мобільний додаток "Мобільний Ощад" або за номером гарячої лінії 0 800 210 800.

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Як повідомлялося, у соцмережах масово пропонують оформити посвідчення водія без проходження навчання в автошколі та без складання іспитів. Запевняють, що документ буде цілком офіційним і відображатиметься в усіх реєстрах. Такі оголошення розміщують шахраї. Їхня мета ‒ отримати гроші та персональні дані, які згодом використовують у злочинних схемах.