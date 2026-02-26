ТОП-10 найпопулярніших нових авто світу в 2025 році: Tesla втримує лідерство попри падіння продажів
У рейтингу найбільш продаваних нових автомобілів у світі в 2025 році лідером став електромобіль Tesla Model Y. Водночас його продажі зменшилися на 9,3% порівняно з 2024 роком.
Про це повідомляє Focus2move.
ТОП-10 моделей на глобальному ринку нових авто:
- Tesla Model Y (-9,3% відносно 2024 року)
- Toyota RAV4 (-1,4%)
- Toyota Corolla (-9,2%)
- Ford F-Series (+8,1%)
- Honda CR-V (-2,1%)
- Chevrolet Silverado (+4%)
- Hyundai Tucson (+3,9%)
- Toyota Camry (+9,4%)
- Volkswagen Tiguan (+2%)
- Kia Sportage (-0,8%).
Тенденції та перспективи ринку електромобілів
Впровадження електромобілів у світі залишається нерівномірним залежно від регіону. У Китаї державна підтримка електромобілів скорочується, оскільки влада намагається стримати цінову конкуренцію. Європа вагається щодо термінів поступової відмови від двигунів внутрішнього згоряння, тоді як у США сектор електромобілів, за прогнозами, зазнає спаду вже у 2026 році.
Хоча ринкова динаміка дедалі більше зміщується в бік гібридних автомобілів та гібридів із можливістю підзарядки від мережі, які, як очікується, випередять темпи зростання чистих електромобілів до кінця 2025 року, сегмент електромобілів загалом продовжує зростати. У 2025 році їх частка на світовому ринку сягнула 17%, а продажі зросли на 12,4%.
Як повідомлялося, італійський автовиробник Lamborghini вирішив відмовитися від планів щодо запуску серійної версії електричного концепту Lanzador, який мав з’явитися у 2029 році. У компанії вважають, що сучасні електромобілі ще не можуть забезпечити той рівень емоцій і драйву, на який розраховують клієнти Lamborghini.
Зокрема, відсутність характерного звуку двигуна внутрішнього згоряння суттєво впливає на сприйняття автомобіля та його емоційну привабливість для покупців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль