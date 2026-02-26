ТОП-10 найпопулярніших нових авто світу в 2025 році: Tesla втримує лідерство попри падіння продажів

У рейтингу найбільш продаваних нових автомобілів у світі в 2025 році лідером став електромобіль Tesla Model Y. Водночас його продажі зменшилися на 9,3% порівняно з 2024 роком.

Про це повідомляє Focus2move.

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ТОП-10 моделей на глобальному ринку нових авто:

Tesla Model Y (-9,3% відносно 2024 року) Toyota RAV4 (-1,4%) Toyota Corolla (-9,2%) Ford F-Series (+8,1%) Honda CR-V (-2,1%) Chevrolet Silverado (+4%) Hyundai Tucson (+3,9%) Toyota Camry (+9,4%) Volkswagen Tiguan (+2%) Kia Sportage (-0,8%).

Тенденції та перспективи ринку електромобілів

Впровадження електромобілів у світі залишається нерівномірним залежно від регіону. У Китаї державна підтримка електромобілів скорочується, оскільки влада намагається стримати цінову конкуренцію. Європа вагається щодо термінів поступової відмови від двигунів внутрішнього згоряння, тоді як у США сектор електромобілів, за прогнозами, зазнає спаду вже у 2026 році.

Хоча ринкова динаміка дедалі більше зміщується в бік гібридних автомобілів та гібридів із можливістю підзарядки від мережі, які, як очікується, випередять темпи зростання чистих електромобілів до кінця 2025 року, сегмент електромобілів загалом продовжує зростати. У 2025 році їх частка на світовому ринку сягнула 17%, а продажі зросли на 12,4%.

Як повідомлялося, італійський автовиробник Lamborghini вирішив відмовитися від планів щодо запуску серійної версії електричного концепту Lanzador, який мав з’явитися у 2029 році. У компанії вважають, що сучасні електромобілі ще не можуть забезпечити той рівень емоцій і драйву, на який розраховують клієнти Lamborghini.

Зокрема, відсутність характерного звуку двигуна внутрішнього згоряння суттєво впливає на сприйняття автомобіля та його емоційну привабливість для покупців.