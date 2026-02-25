Lamborghini відмовилася від випуску свого першого електромобіля – немає зацікавленості клієнтів

Італійська автомобільна компанія Lamborghini відмовилася від запуску серійної версії електричного концепту Lamborghini Lanzador, який планували представити в 2029 році.

Як заявив голова правління й головний виконавчий директор компанії Стефан Вінкельманн, інтерес клієнтів до повністю електричних моделей виявився "майже нульовим", передає Liga.net із посиланням на The Sunday Times.

За словами Вінкельманна, рішення згорнути проєкт ухвалили ще наприкінці минулого року, однак офіційно його підтвердили лише тепер.

Чому немає зацікавленості

У компанії вважають, що сучасні електромобілі поки не здатні забезпечити той рівень емоцій, на який розраховують покупці Lamborghini. Зокрема, відсутність характерного звучання двигуна внутрішнього згоряння може впливати на сприйняття таких авто.

Що планує випускати компанія

Натомість бренд зробить ставку на гібридні моделі, подібні до Lamborghini Revuelto та Lamborghini Urus.

До 2030 року Lamborghini планує зробити всю свою модельну лінійку гібридною з поєднанням бензинового двигуна й електромотора.

Окрім того, компанія прагне зберігати двигуни внутрішнього згоряння у виробництві настільки довго, наскільки це буде можливим.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Елітні авто в Україні

Як повідомлялося, за підсумками січня 2026 року власники дорогих автомобілів в Україні спрямували до місцевих бюджетів 34,6 млн грн транспортного податку. Цей платіж здійснили 2 812 платників – як фізичні особи, так і підприємства. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 18,5%.

До того повідомлялося, що в 2025 році до України було ввезено 504 автомобілі, що підпадають під "податок на розкіш". Цей показник у 3,2 раза менший, ніж у 2024 році, і є найнижчим за останні п'ять років. Кожен другий автомобіль у категорії "розкішних" – Porsche Taycan, таких завезли 232 машини. Зрештою марка Porsche стала беззаперечним лідером у сегменті з додатковим оподаткуванням, на її авто припадає 64% від загальної кількості.