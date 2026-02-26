Кабмін виділив 2 мільярди на шкільні автобуси у 2026 році: порядок розподілу субвенцій

Кабінет Міністрів України затвердив постанову про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю шкільних автобусів у 2026 році.

Загальний обсяг фінансування становить 2 млрд гривень, повідомляє Урядовий портал.

Кошти будуть спрямовані на виконання публічного інвестиційного проєкту "Безперешкодний доступ до якісної освіти ‒ шкільні автобуси". Це дозволить організувати підвезення учнів до закладів освіти, де навчання відбувається в очному або змішаному форматі.

Нова черговість розподілу автобусів на 2026 рік

Згідно з ухваленими змінами, встановлено чітку пріоритетність закладів освіти для отримання шкільних автобусів:

Перша черга ‒ заклади, які з 2027/2028 навчального року набудуть статусу академічних ліцеїв і прийматимуть учнів з інших шкіл громади.

Школи, до яких підвозитимуть дітей із закладів, ліквідованих або реорганізованих протягом 2026 року.

Спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри.

Опорні та інші школи з великою кількістю учнів ‒ не менше 200 дітей.

Заклади, де навчається понад 100 учнів, ‒ розподіл здійснюватиметься від шкіл з найбільшою кількістю учнів до менших.

При цьому заклади освіти, у яких навчаються діти з особливими освітніми потребами, отримують пріоритет у межах кожної черги.

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Умови надання субвенції

Субвенція виділяється за умови наявності в закладі освіти власного або розташованого поруч укриття. Також обов’язковим є співфінансування з місцевих бюджетів залежно від індексу податкоспроможності громади ‒ від 5% до 30%.

Розподіл 2 млрд грн субвенції за регіонами:

Одеська область ‒ 187 441 тис. грн

Харківська область ‒ 181 818 тис. грн

Житомирська область ‒ 172 446 тис. грн

Вінницька область ‒ 170 572 тис. грн

Дніпропетровська область ‒ 142 455 тис. грн

Хмельницька область ‒ 142 455 тис. грн

Івано-Франківська область ‒ 103 093 тис. грн

Кіровоградська область ‒ 93 721 тис. грн

Закарпатська область ‒ 88 097 тис. грн

Київська область ‒ 74 977 тис. грн

Полтавська область ‒ 73 102 тис. грн

Чернівецька область ‒ 73 102 тис. грн

Волинська область ‒ 67 479 тис. грн

Рівненська область ‒ 65 604 тис. грн

Черкаська область ‒ 63 730 тис. грн

Тернопільська область ‒ 59 981 тис. грн

Запорізька область ‒ 56 232 тис. грн

Чернігівська область ‒ 44 988 тис. грн

Херсонська область ‒ 39 363 тис. грн

Сумська область ‒ 35 614 тис. грн

Миколаївська область ‒ 33 739 тис. грн

Львівська область ‒ 29 991 тис. грн

Як повідомлялося, в Україні запустили нову державну програму підтримки сімей, у яких виховуються діти з інвалідністю підгрупи А. Таким родинам безкоштовно надають портативні зарядні станції.

Наразі закуплено 10 000 таких пристроїв ємністю 2 кВт·год. Перші 4000 станцій уже адресно доставлено отримувачам через "Укрпошту". Решту планують розіслати найближчим часом.