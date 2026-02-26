Кабмін виділив 2 мільярди на шкільні автобуси у 2026 році: порядок розподілу субвенцій
Кабінет Міністрів України затвердив постанову про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю шкільних автобусів у 2026 році.
Загальний обсяг фінансування становить 2 млрд гривень, повідомляє Урядовий портал.
Кошти будуть спрямовані на виконання публічного інвестиційного проєкту "Безперешкодний доступ до якісної освіти ‒ шкільні автобуси". Це дозволить організувати підвезення учнів до закладів освіти, де навчання відбувається в очному або змішаному форматі.
Нова черговість розподілу автобусів на 2026 рік
Згідно з ухваленими змінами, встановлено чітку пріоритетність закладів освіти для отримання шкільних автобусів:
- Перша черга ‒ заклади, які з 2027/2028 навчального року набудуть статусу академічних ліцеїв і прийматимуть учнів з інших шкіл громади.
- Школи, до яких підвозитимуть дітей із закладів, ліквідованих або реорганізованих протягом 2026 року.
- Спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри.
- Опорні та інші школи з великою кількістю учнів ‒ не менше 200 дітей.
- Заклади, де навчається понад 100 учнів, ‒ розподіл здійснюватиметься від шкіл з найбільшою кількістю учнів до менших.
При цьому заклади освіти, у яких навчаються діти з особливими освітніми потребами, отримують пріоритет у межах кожної черги.
Умови надання субвенції
Субвенція виділяється за умови наявності в закладі освіти власного або розташованого поруч укриття. Також обов’язковим є співфінансування з місцевих бюджетів залежно від індексу податкоспроможності громади ‒ від 5% до 30%.
Розподіл 2 млрд грн субвенції за регіонами:
- Одеська область ‒ 187 441 тис. грн
- Харківська область ‒ 181 818 тис. грн
- Житомирська область ‒ 172 446 тис. грн
- Вінницька область ‒ 170 572 тис. грн
- Дніпропетровська область ‒ 142 455 тис. грн
- Хмельницька область ‒ 142 455 тис. грн
- Івано-Франківська область ‒ 103 093 тис. грн
- Кіровоградська область ‒ 93 721 тис. грн
- Закарпатська область ‒ 88 097 тис. грн
- Київська область ‒ 74 977 тис. грн
- Полтавська область ‒ 73 102 тис. грн
- Чернівецька область ‒ 73 102 тис. грн
- Волинська область ‒ 67 479 тис. грн
- Рівненська область ‒ 65 604 тис. грн
- Черкаська область ‒ 63 730 тис. грн
- Тернопільська область ‒ 59 981 тис. грн
- Запорізька область ‒ 56 232 тис. грн
- Чернігівська область ‒ 44 988 тис. грн
- Херсонська область ‒ 39 363 тис. грн
- Сумська область ‒ 35 614 тис. грн
- Миколаївська область ‒ 33 739 тис. грн
- Львівська область ‒ 29 991 тис. грн
Як повідомлялося, в Україні запустили нову державну програму підтримки сімей, у яких виховуються діти з інвалідністю підгрупи А. Таким родинам безкоштовно надають портативні зарядні станції.
Наразі закуплено 10 000 таких пристроїв ємністю 2 кВт·год. Перші 4000 станцій уже адресно доставлено отримувачам через "Укрпошту". Решту планують розіслати найближчим часом.
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