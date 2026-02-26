Кількість корів в Україні вперше впала нижче 1 мільйона. За останні сім років поголів’я зменшилося удвічі

Поголів’я корів в Україні станом на 1 лютого становило 958,7 тис., зменшившись за місяць на 6%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики (без урахування тимчасово окупованих районів та частини територій, де ведуться бойові дії), передає Liga.net.

При цьому кількість корів у сільгосппідприємствах у січні зросла на 2,5% – до 395,9 тис. Водночас у господарствах населення вона зменшилась одразу на 11,5% – до 562,8 тис. голів.

Для порівняння, станом на початок 2022 року в Україні налічувалося 1,56 млн корів (у тому числі 422,1 тис. утримували підприємства, решту 1,14 млн – господарства населення). У 2018 році поголів’я корів сягало 2 млн.

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Як повідомлялося, у січні Кабмін затвердив Державну цільову економічну програму розвитку тваринництва на період до 2033 року. Прогнозний обсяг фінансування програми становить 81,57 мільярда гривень.

Серед очікуваних результатів програми до 2033 року: