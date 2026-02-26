Власник виробника дронів Vyriy купив інтернет-видання "Бабель"

Власник і генеральний директор компанії-виробника дронів "Вирій Індастрі" Олексій Бабенко став власником інтернет-видання "Бабель", викупивши 75% медіа у словацької компанії "АйДжі".

Як повідомили у виданні, 25% залишилось у головної редакторки й засновниці Катерини Коберник.

Бабенко увійшов у компанію як фізична особа.

"Сильні та незалежні медіа – одна з основ сильної та незалежної держави, у якій я хочу жити. Покупка частки в "Бабелі" – лише початок. Разом із командою видання ми зможемо змінити ландшафт українських медіа", – прокоментував Бабенко.

Після угоди Коберник лишається на позиції головної редакторки, а змін у команді медіа не планується.

Із вересня 2022 року "Бабель" не залучав кошти акціонерів.

Видання працює завдяки грантам міжнародних донорів, рекламі та донатам аудиторії. Також із кінця минулого року редакція розвиває спільноту, яка підтримує видання й окремі проєкти.

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Ринок медіа

Як повідомлялося, наприкінці січня засновник Dragon Capital Томаш Фіала продав міноритарну частку у виданні "Українська правда".

У грудні минулого року Fozzy Group, якій належать мережі супермаркетів "Сільпо", "Фора" та інші, придбала онлайн-видання "The Village Україна".

У лютому 2026 року, через шість років після того, як американський підприємець Воррен Баффет продав усі газети свого інвестиційного конгломерату Berkshire Hathaway та передбачив спад для більшої частини галузі, компанія оголосила про нові інвестиції в розмірі $350 млн у газету The New York Times.