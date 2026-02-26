"Зроблено в Україні": За два роки програмами підтримки скористалися 90 тисяч підприємців. ІНФОГРАФІКА

За два роки дії політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" вже 90 тис. підприємців скористалися програмами підтримки.

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, щороку на "Зроблено в Україні" уряд спрямовує приблизно 35 млрд грн.

"Ці кошти повертаються в економіку: через податки, робочі місця та додану вартість, створену всередині країни. Так, внесок політики у зростання ВВП зріс із 0,64 відсоткових пункта в 2024 році до 0,95 у 2025 році", – зазначила Свириденко.

Про програми

"Зроблено в Україні" обєднує 15 програм: кредити 5-7-9%, локалізацію в публічних закупівлях, гранти на власну справу та обладнання, компенсацію вартості української техніки, розвиток індустріальних парків, інструменти експортно-кредитного агентства та інші.

Свириденко також оголосила старт прийому заявок за програмами компенсацій 25% на українську агротехніку та 15% на колісну техніку, ліфти та енергообладнання, засоби виробництва.

Окрім того, невдовзі буде відновлено прийом заявок на гранти для переробних підприємств та гранти на відновлення.

Результати підтримки

Свириденко навела результати двох років дії програм, зокрема:

бізнес залучив 198 млрд грн доступних кредитів;

в індустріальних парках збудовано або будується 37 заводів;

20 тис. українців стали підприємцями завдяки мікрогрантам;

підтримано несировинний експорт на 22,9 млрд грн.

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