Чеський холдинг видобуватиме графіт на родовищі в Хмельницькій області

Компанія "Солартек Еско", яка належить чеському холдингу Solartec Матея Ржегака і Лібора Бечічки, виграла торги з продажу спеціального дозволу на користування надрами Майданської ділянки Буртинського родовища графіту на Хмельниччині.

Як свідчать дані в системі "Prozorro.Продажі", компанія, яка спеціалізується на фотовольтаїці та сонячній енергетиці, запропонувала за 20-річну ліцензію 31,7 млн грн – майже втричі більше, ніж єдиний конкурент, передає Liga.net.

Про ділянку

Майданська ділянка розташована на околиці села Буртин. Загальна площа – 128,65 га.

Запаси графітової руди (категорія С2) становлять 25,5 млн тонн, вміст графіту – 1,4 млн тонн. Перспективні ресурси (Р1) – ще 40,3 млн тонн руди та 1,56 млн тонн графіту.

Окрім того, в охоронній зоні села Михайлючка обліковано 1,12 млн тонн умовно балансових запасів.

Повідомляється, що видобування вестиметься відкритим кар'єрним методом, без вибухових робіт.

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Як повідомлялося, в грудні минулого року Державна служба геології та надр України продала спеціальний дозвіл на розробку Любинецької нафтогазової площі у Львівській області. Кошти від продажу надійдуть до державного бюджету та поповнять Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови відповідно до міжнародних зобов’язань України.

У липні торік Кабінет Міністрів затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів, а також 60 ділянок надр для аукціонів і 26 ділянок для конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП), що дозволить залучити інвесторів до видобутку літію, титану, міді та інших стратегічних корисних копалин для зміцнення обороноздатності та розвитку економіки України.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?