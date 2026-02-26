Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
732 0

Чеський холдинг видобуватиме графіт на родовищі в Хмельницькій області

Чеський холдинг видобуватиме графіт на родовищі в Хмельницькій області

Компанія "Солартек Еско", яка належить чеському холдингу Solartec Матея Ржегака і Лібора Бечічки, виграла торги з продажу спеціального дозволу на користування надрами Майданської ділянки Буртинського родовища графіту на Хмельниччині.

Як свідчать дані в системі "Prozorro.Продажі", компанія, яка спеціалізується на фотовольтаїці та сонячній енергетиці, запропонувала за 20-річну ліцензію 31,7 млн грн – майже втричі більше, ніж єдиний конкурент, передає Liga.net.

Про ділянку

Майданська ділянка розташована на околиці села Буртин. Загальна площа – 128,65 га.

Запаси графітової руди (категорія С2) становлять 25,5 млн тонн, вміст графіту – 1,4 млн тонн. Перспективні ресурси (Р1) – ще 40,3 млн тонн руди та 1,56 млн тонн графіту.

Окрім того, в охоронній зоні села Михайлючка обліковано 1,12 млн тонн умовно балансових запасів.

Повідомляється, що видобування вестиметься відкритим кар'єрним методом, без вибухових робіт.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, в грудні минулого року Державна служба геології та надр України продала спеціальний дозвіл на розробку Любинецької нафтогазової площі у Львівській області. Кошти від продажу надійдуть до державного бюджету та поповнять Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови відповідно до міжнародних зобов’язань України.

У липні торік Кабінет Міністрів затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів, а також 60 ділянок надр для аукціонів і 26 ділянок для конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП), що дозволить залучити інвесторів до видобутку літію, титану, міді та інших стратегічних корисних копалин для зміцнення обороноздатності та розвитку економіки України.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?

Автор: 

видобуток (1894) Чехія (358) родовище (171) копалини (120) Хмельницька область (144)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 