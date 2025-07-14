В Україні затвердили перелік стратегічних мінералів і надр для аукціонів. Що увійшло до списку?

Кабінет Міністрів затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів, а також 60 ділянок надр для аукціонів і 26 ділянок для конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП), що дозволить залучити інвесторів до видобутку літію, титану, міді та інших стратегічних корисних копалин для зміцнення обороноздатності та розвитку економіки України.

Про це йдеться в повідомленні урядового порталу.

Документ розроблений на виконання закону України №4154-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оновлення Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року та регулювання деяких питань стосовно корисних копалин та компонентів стратегічного та критичного значення", а також для виконання розділу 13 "Управління критично важливими матеріалами" Плану України для Ukraine Facility.

"Це рішення дозволить ефективно управляти ресурсами надр, залучати інвестиції у видобувну галузь та створювати нові можливості для розвитку економіки України в довгостроковій перспективі", – сказала міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Зокрема, рішенням затверджено:

перелік корисних копалин та компонентів стратегічного значення, до якого віднесено 11 корисних копалин: руди алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві, флюорит;

перелік корисних копалин та компонентів критичного значення містить 28 корисних копалин, які включають і корисні копалини стратегічного значення: руди алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві, флюорит, ванадієві, вісмутові, вольфрамові галієві, гафнієві, індієві, рідкісноземельні, літієві, миш’якові, мідні, олов'яні, свинцеві, скандієві, сурм'яні, телурові, цезієві, цинкові, сіль калійна;

перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного та (або) критичного значення, що надаватимуться у користування шляхом проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами – внесено 60 ділянок надр і родовищ корисних копалин з покладами руд титанових, літієвих, мідних, нікелевих, кобальтових, ніобієвих, берилієвих, цирконієвих, солі калійної, флюориту, апатиту;

перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного значення та (або) критичного значення, що надаватимуться в користування шляхом проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції внесено 26 ділянок надр та родовищ корисних копалин з покладами руд ванадієвих, літієвих, титанових, уранових і солі калійної.

Очікується, що затвердження переліків сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості видобувної галузі, розвитку промислових виробництв і сталого економічного розвитку України.

Крім того, затвердження переліків є одним із першочергових завдань для успішної реалізації домовленостей, визначених відповідно до угоди між урядом України та урядом США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Як повідомлялося, на початку липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу стосовно реалізації угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну рамкову угоду. 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.

Також стало відомо, що Україна пропонує розширити інвестиційний мандат Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?