Туристичний збір зріс на третину: ФОПи лідирують за сплатою у більшості регіонів. ІНФОГРАФІКА

У 2025 році фізичні особи-підприємці та компанії сплатили 359 млн гривень туристичного збору. За рік надходження до бюджету від туристів зросли на третину, а порівняно з 2021 роком збільшилися в 1,5 раза.

Про це повідомляє "Опендатабот".

55% надходжень забезпечили компанії ‒ 200 млн гривень, ще 159 млн гривень туристичного збору сплатили ФОПи. Водночас у більшості регіонів саме підприємці формують більшу частку туристичного збору. Компанії переважають лише у 7 областях.

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Найбільша різниця спостерігається на Черкащині, де 84% збору сплатили компанії, а лише 16% ‒ ФОПи. У Києві співвідношення становить 81% до 19% на користь компаній. Натомість у Чернівецькій області ситуація протилежна: 89% надходжень забезпечили підприємці й лише 11% ‒ компанії.

П’яту частину від усього туристичного збору в країні сплатили мандрівники, які приїздили до Києва: 70,6 млн гривень. На Львівщину припадає 63,15 млн гривень (18%), а трійку найбільш відвідуваних туристами регіонів замикає Хмельниччина: 46,17 млн гривень (13%).

Де найбільше зростання?

Водночас найбільше за рік зросли надходження до місцевих бюджетів на Рівненщині ‒ у 1,6 раза. У прифронтовій Сумщині сума туристичного збору збільшилася в 1,5 раза, а в Києві, на Тернопільщині, Одещині та Миколаївщині ‒ у 1,4 раза. Якщо порівняти з періодом до повномасштабного вторгнення, то справжні рекорди встановили Івано-Франківщина, де надходження зросли в 4,5 раза, та Чернівецька область із приростом у 4,3 раза.

Де надходження скоротилися?

Окрім регіонів активних бойових дій, значно скоротилися суми туристичного збору порівняно з 2021 роком на Миколаївщині (-75%), Одещині (-25%), Харківщині (-59%) та Чернігівщині (-17%).

Як повідомлялося, у січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн туристичного збору. Це на 14,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 24,9 млн грн.

Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів Львівської області ‒ 5,9 млн грн, Івано-Франківської області ‒ 5,6 млн грн, Києва ‒ 5,6 млн грн та Закарпатської області ‒ 3 млн грн.