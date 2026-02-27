У 2026 році за кордоном перебуває 5,6 млн українських біженців: повернутися планує менше половини. ІНФОГРАФІКА

Станом на січень 2026 року за кордоном перебуває 5,6 млн українських біженців. 4 млн з них виїхали через західні кордони України.

Про це повідомляє Центр економічної стратегії.

Від початку повномасштабної війни й до кінця 2025 року кордон на виїзд перетнули 60,4 млн разів, на в’їзд ‒ 56,3 млн разів. Різниця між цими показниками відображає кількість людей, які виїхали й не повернулися. Ці дані не враховують українців, які виїжджали до європейських країн через територію Росії чи Білорусі.

Молодь виїжджає, старші повертаються

Більшість українських біженців за кордоном ‒ дорослі жінки, їхня частка становить 40%. Частка дорослих чоловіків за рік зросла з 27% до 29%. Діти до 18 років складають 31% біженців.

Помітна зміна за останній рік ‒ скорочення частки біженців віком старше 45 років. Це відповідає загальній тенденції, коли люди старшого віку частіше повертаються в Україну, і може вказувати на часткове повернення цієї вікової групи.

Дві третини біженців ‒ 66% ‒ це працездатне населення віком 18–65 років. Молодь віком до 35 років становить понад половину всіх біженців ‒ 56%.

Більше половини біженців ‒ зі сходу та півдня

До виїзду за кордон більшість біженців проживала в Києві та Київській області (24%), а також у східних і південних областях України (52%). З міст виїжджали значно частіше, ніж із сіл: лише кожен десятий біженець виїхав із сільської місцевості. 64% біженців жили у великих містах та обласних центрах: 20% ‒ у Києві, 11% ‒ у Харкові, 7% ‒ у Дніпрі, 6% ‒ в Одесі.

Кожен четвертий український біженець зараз живе в Німеччині

Найбільше українських біженців проживає в Німеччині (23%) та Польщі (19,5%).

Німеччину частіше обирає молодь до 35 років: тут перебуває 28% біженців цієї вікової групи та 20% біженців віком 35 років і старше. Польща привабливіша для людей 35–49 років: у цій країні живе 24% біженців цієї вікової категорії, тоді як лише 15% молодших 35 років і 18% старших 49 років.

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Менше половини біженців планує повернутися

Близько 43% біженців мають намір повернутися в Україну, 36% не планують або скоріше не планують повертатися. У поточній хвилі дослідження частка охочих повернутися не змінилася порівняно з попередньою. Раніше спостерігалося стійке зниження цієї частки.

Серед тих, хто планує повернення, майже 80% готові зробити це лише після остаточного завершення війни та підписання документа, який дозволить відновити польоти цивільної авіації над Україною.

Як повідомлялося, біженці з України вже відіграють настільки значну роль в економіці Польщі, що їхнє масове повернення в Україну може спричинити суттєвий негативний ефект. У 2024 році внесок українців у зростання польського ВВП оцінюється в 2,7%, що становить 98,7 млрд злотих. За прогнозами, до 2030 року їхня частка у формуванні ВВП Польщі зросте до 3,2%.

Водночас 40% дорослих мігрантів з високою або дуже високою ймовірністю залишаться в Польщі навіть після завершення війни. Більшість біженців, однак, не мають чітко сформованих планів щодо свого майбутнього.