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Новини Українські біженці
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У 2026 році за кордоном перебуває 5,6 млн українських біженців: повернутися планує менше половини. ІНФОГРАФІКА

біженці

Станом на січень 2026 року за кордоном перебуває 5,6 млн українських біженців. 4 млн з них виїхали через західні кордони України.

Про це повідомляє Центр економічної стратегії.

Від початку повномасштабної війни й до кінця 2025 року кордон на виїзд перетнули 60,4 млн разів, на в’їзд ‒ 56,3 млн разів. Різниця між цими показниками відображає кількість людей, які виїхали й не повернулися. Ці дані не враховують українців, які виїжджали до європейських країн через територію Росії чи Білорусі.

Молодь виїжджає, старші повертаються

Більшість українських біженців за кордоном ‒ дорослі жінки, їхня частка становить 40%. Частка дорослих чоловіків за рік зросла з 27% до 29%. Діти до 18 років складають 31% біженців.

Помітна зміна за останній рік ‒ скорочення частки біженців віком старше 45 років. Це відповідає загальній тенденції, коли люди старшого віку частіше повертаються в Україну, і може вказувати на часткове повернення цієї вікової групи.

Дві третини біженців ‒ 66% ‒ це працездатне населення віком 18–65 років. Молодь віком до 35 років становить понад половину всіх біженців ‒ 56%.

Більше половини біженців ‒ зі сходу та півдня

До виїзду за кордон більшість біженців проживала в Києві та Київській області (24%), а також у східних і південних областях України (52%). З міст виїжджали значно частіше, ніж із сіл: лише кожен десятий біженець виїхав із сільської місцевості. 64% біженців жили у великих містах та обласних центрах: 20% ‒ у Києві, 11% ‒ у Харкові, 7% ‒ у Дніпрі, 6% ‒ в Одесі.

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Кожен четвертий український біженець зараз живе в Німеччині

Найбільше українських біженців проживає в Німеччині (23%) та Польщі (19,5%).

Німеччину частіше обирає молодь до 35 років: тут перебуває 28% біженців цієї вікової групи та 20% біженців віком 35 років і старше. Польща привабливіша для людей 35–49 років: у цій країні живе 24% біженців цієї вікової категорії, тоді як лише 15% молодших 35 років і 18% старших 49 років.

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Менше половини біженців планує повернутися

Близько 43% біженців мають намір повернутися в Україну, 36% не планують або скоріше не планують повертатися. У поточній хвилі дослідження частка охочих повернутися не змінилася порівняно з попередньою. Раніше спостерігалося стійке зниження цієї частки.

Серед тих, хто планує повернення, майже 80% готові зробити це лише після остаточного завершення війни та підписання документа, який дозволить відновити польоти цивільної авіації над Україною.

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Як повідомлялося, біженці з України вже відіграють настільки значну роль в економіці Польщі, що їхнє масове повернення в Україну може спричинити суттєвий негативний ефект. У 2024 році внесок українців у зростання польського ВВП оцінюється в 2,7%, що становить 98,7 млрд злотих. За прогнозами, до 2030 року їхня частка у формуванні ВВП Польщі зросте до 3,2%.

Водночас 40% дорослих мігрантів з високою або дуже високою ймовірністю залишаться в Польщі навіть після завершення війни. Більшість біженців, однак, не мають чітко сформованих планів щодо свого майбутнього.

Автор: 

біженці (783) війна (96) кордон (1194) молодь (32) Польща (2525) Україна (838) українці (91)
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не факт ,шо за правління зеленської 🤡 міндічевої мафії , взагалі хтось з українців, та ще і з дітьми ,захоче повертатися в Україну ...
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27.02.2026 12:17 Відповісти
Тут всі пенси та бугаї-нероби поанують всі залишитися. І далі бути на повному забезпеченні держави та ще й отримувати 360 єврів щомісяця (мінус українська пенсія). Але що вони доклали до економіки ЄС щоб до скону віку сидіти на шиї бюргерів та тих українців які по білому працюють як прокляті.
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27.02.2026 12:48 Відповісти
я особисто знаю людей що в Туреччині і Болгарії...невже їх не нашкреблось на інфографіку?
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27.02.2026 20:51 Відповісти

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