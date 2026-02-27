Уряд уніфікував розрахунок внеску за працевлаштування осіб з інвалідністю: хто з роботодавців платитиме?

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, підготовлену Міністерством соціальної політики, якою затверджено Порядок обчислення середньомісячної заробітної плати (винагороди) для розрахунку внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Документ встановлює чіткий механізм розрахунку середньомісячної заробітної плати (винагороди) на одного працівника за відповідний календарний квартал. Саме цей показник слугуватиме основою для визначення розміру внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

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Порядок визначає:

чіткі правила обчислення середньомісячної зарплати для цілей внеску;

перелік виплат, які включаються до розрахунку, та тих, що не враховуються;

категорії роботодавців, для яких застосовується цей механізм;

порядок використання первинних документів та бухгалтерських даних під час розрахунку.

Дія Порядку поширюється на роботодавців, у яких середньооблікова кількість штатних працівників за календарний квартал становить вісім і більше осіб і які не виконали встановлений законом норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року у зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати в Україні з 8000 грн до 8647 грн зросли низка виплат роботодавцям, які адмініструє Державна служба зайнятості.

За працевлаштування осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, учасників бойових дій, а також осіб, яким до пенсії за віком залишилося не більше 5 років, роботодавець може отримати компенсацію в розмірі до 8647 грн.

Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які залишили домівки через бойові дії під час воєнного стану, тепер становить 8647 грн замість попередніх 8000 грн.

Розмір компенсації роботодавцям за працевлаштування зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб за направленням Служби зайнятості збільшено з 16 000 грн до 17 294 грн.