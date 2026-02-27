Уряд розробляє нову програму для агровиробників: безвідсоткові кредити на 5 років

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробляє програму підтримки агровиробників з доступом до безвідсоткових кредитів терміном на п’ять років.

Про це повідомив заступник міністра Тарас Висоцький під час заходу Forbes Agro 2026.

Уряд планує розширити чинні програми та запровадити нові інструменти для зниження вартості фінансування аграріїв, зазначив Висоцький. Окрім програми "5-7-9", яка вже забезпечила понад 90 млрд грн кредитів, Мінекономіки планує створити виплатну агенцію з доступом до європейських фондів розвитку.

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Завдяки цьому мікро- та малі агровиробники зможуть отримувати безвідсоткові кредити до 1 млн грн на п’ять років. Наразі програма акумулювала 220 млн грн, але передбачено суттєве збільшення обсягу фінансування, додав заступник міністра.

Як повідомлялося, Державний аграрний реєстр (ДАР) офіційно перейшов у повну власність держави. Відтепер держава володіє ДАР разом з усіма майновими правами інтелектуальної власності, забезпечує його подальший розвиток, інтеграцію до національних систем управління та повне адміністрування.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв зазначив, що передача ДАР у державну власність свідчить про інституційну зрілість України та її готовність не лише отримувати міжнародну підтримку, а й професійно управляти сучасними цифровими інструментами розвитку.