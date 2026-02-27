Meta підписала багатомільярдну угоду з Google на оренду чипів ШІ

Компанія Meta Platforms підписала багатомільярдну угоду про оренду чипів штучного інтелекту у Google для розробки нових моделей ШІ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на учасника переговорів.

Інформація про багаторічну угоду з’явилася на тлі масових інвестицій технологічних компаній у чипи та інфраструктуру штучного інтелекту для задоволення зростаючого попиту.

Раніше цього тижня компанія Advanced Micro Devices (AMD) оголосила, що продасть Meta чипи штучного інтелекту на суму до $60 млрд. На початку місяця Meta також уклала угоду з Nvidia (NVDA.O) про купівлю її поточних та майбутніх чипів ШІ.

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Наразі Google активно просуває свої тензорні процесори (TPU) як конкурентоспроможну альтернативу лідерам ринку – графічним процесорам Nvidia. Продажі TPU стали важливим фактором зростання доходів хмарного підрозділу Google, оскільки компанія намагається довести інвесторам прибутковість своїх вкладень у штучний інтелект.

За інформацією джерел, Meta також веде переговори з Google про придбання TPU для своїх дата-центрів уже на початку наступного року.

Як повідомлялося, компанія Visa очолила рейтинг платіжних компаній за рівнем впровадження штучного інтелекту, випередивши Mastercard та PayPal. Про це свідчить нове глобальне дослідження аналітичної компанії Evident, присвячене зрілості використання ШІ в платіжній індустрії.

Штучний інтелект стрімко трансформує платіжну галузь ‒ від систем протидії шахрайству до агентської комерції, тому компанії активно інвестують у цю технологію.