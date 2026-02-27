Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 003 10

Євросоюз схвалив нові правила депортації шукачів притулку: їх висилатимуть до третіх країн

депортація

Країни Європейського Союзу офіційно затвердили зміни до правил депортації, які дозволяють швидше повертати шукачів притулку до так званих третіх країн, навіть якщо в заявника немає з ними особистих зв’язків. Рішення ухвалено Радою ЄС в рамках масштабної реформи загальноєвропейської системи надання притулку.

Більшість нових міграційних правил, включно з цими змінами, набудуть чинності в червні 2026 року, повідомляє DW.

Депортація без "тісного зв’язку"

Згідно з новими правилами, Німеччина та інші країни ЄС зможуть депортувати шукачів притулку до третіх країн навіть за відсутності в них будь-яких особистих зв’язків із цією державою. Раніше для такого направлення був обов’язковим "тісний зв’язок" ‒ наприклад, наявність родичів або тривала попередня історія проживання.

Тепер достатньо укладеної міжурядової угоди між країною ЄС та третьою державою. Ця модель раніше була протестована у Великій Британії та отримала назву "руандійської".

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Загальноєвропейський перелік "безпечних країн"

У рамках реформи затверджено єдиний для всіх держав ЄС список безпечних країн походження.

До нього увійшли: Марокко, Туніс, Єгипет, Косово, Колумбія, Індія, Бангладеш.

Громадяни цих країн проходитимуть прискорену процедуру розгляду заяв на притулок. Автоматичної відмови не передбачено ‒ кожна справа розглядатиметься індивідуально.

Країни-кандидати на вступ до ЄС автоматично вважатимуться безпечними для своїх громадян. До них належать Албанія, Чорногорія та Туреччина.

Винятки можливі у разі:

  • введення санкцій ЄС проти країни;
  • початку збройного конфлікту;
  • суттєвого погіршення ситуації з правами людини.

Як повідомлялося, станом на січень 2026 року за кордоном перебуває 5,6 млн українських біженців, з них 4 млн виїхали через західні кордони України. Від початку повномасштабної війни й до кінця 2025 року кордон на виїзд з України перетнули 60,4 млн разів, на в’їзд ‒ 56,3 млн разів.

Різниця між цими цифрами показує кількість людей, які виїхали й не повернулися. Ці дані не включають українців, які прямували до країн Європи через територію Росії чи Білорусі.

Автор: 

депортація (19) правила (95) угода (261) міграція (228) Євросоюз (5620) притулок (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Згадую, що за овоча була вже така угода. ЄС навіть виділив кошти, вже були побудовані блочні містечка на заході України. Були навть протести місцевого населення. Але потім події пішли в іншому руслі. Це перша перевірка на ворогів України. Хто підпише таку угоду, або буде за неї агітувати, той ворог України не гірший за москаля (або зЕленського).
показати весь коментар
27.02.2026 14:13 Відповісти
+6
Я так розумію , що оту шелупєнь будуть до нас сплавляти?
показати весь коментар
27.02.2026 13:55 Відповісти
+3
Україна ж для ЄС є третя країна, хіба не так? достатньо міжурядової угоди і ... будемо приймати різних шукачів притулку
показати весь коментар
27.02.2026 13:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
України в списку "безпечних" країн немає?
показати весь коментар
27.02.2026 13:40 Відповісти
Згадую, що за овоча була вже така угода. ЄС навіть виділив кошти, вже були побудовані блочні містечка на заході України. Були навть протести місцевого населення. Але потім події пішли в іншому руслі. Це перша перевірка на ворогів України. Хто підпише таку угоду, або буде за неї агітувати, той ворог України не гірший за москаля (або зЕленського).
показати весь коментар
27.02.2026 14:13 Відповісти
"Винятки можливі у разі:
...початку збройного конфлікту...".

В нас війна йде, тож можуть і всякі сепари виїздити, щоби потім робити теракти в ЄС!
показати весь коментар
27.02.2026 15:02 Відповісти
Тільки Кібуц міндіча визнано безпечним місцем зберігання інвестицій )))
показати весь коментар
27.02.2026 20:22 Відповісти
Україна ж для ЄС є третя країна, хіба не так? достатньо міжурядової угоди і ... будемо приймати різних шукачів притулку
показати весь коментар
27.02.2026 13:43 Відповісти
Я так розумію , що оту шелупєнь будуть до нас сплавляти?
показати весь коментар
27.02.2026 13:55 Відповісти
У них задача выпихнуть тех бедолаг хоть куда-то. И желательно поближе, чтоб подешевле. И желательно чтобы граница межд ЕС и этим поближе контролировалась. Турция наверное )
показати весь коментар
27.02.2026 14:04 Відповісти
- початку збройного конфлікту;

ну а звідки ж люди у більшості шукають притулку? Отака логіка...
показати весь коментар
27.02.2026 14:11 Відповісти
Хтось з африканських царьків на цьому непогано підніметься.
показати весь коментар
27.02.2026 14:27 Відповісти
ЗЕлумба матумба Буданга ))
показати весь коментар
27.02.2026 20:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 