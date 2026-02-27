Євросоюз схвалив нові правила депортації шукачів притулку: їх висилатимуть до третіх країн

Країни Європейського Союзу офіційно затвердили зміни до правил депортації, які дозволяють швидше повертати шукачів притулку до так званих третіх країн, навіть якщо в заявника немає з ними особистих зв’язків. Рішення ухвалено Радою ЄС в рамках масштабної реформи загальноєвропейської системи надання притулку.

Більшість нових міграційних правил, включно з цими змінами, набудуть чинності в червні 2026 року, повідомляє DW.

Депортація без "тісного зв’язку"

Згідно з новими правилами, Німеччина та інші країни ЄС зможуть депортувати шукачів притулку до третіх країн навіть за відсутності в них будь-яких особистих зв’язків із цією державою. Раніше для такого направлення був обов’язковим "тісний зв’язок" ‒ наприклад, наявність родичів або тривала попередня історія проживання.

Тепер достатньо укладеної міжурядової угоди між країною ЄС та третьою державою. Ця модель раніше була протестована у Великій Британії та отримала назву "руандійської".

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Загальноєвропейський перелік "безпечних країн"

У рамках реформи затверджено єдиний для всіх держав ЄС список безпечних країн походження.

До нього увійшли: Марокко, Туніс, Єгипет, Косово, Колумбія, Індія, Бангладеш.

Громадяни цих країн проходитимуть прискорену процедуру розгляду заяв на притулок. Автоматичної відмови не передбачено ‒ кожна справа розглядатиметься індивідуально.

Країни-кандидати на вступ до ЄС автоматично вважатимуться безпечними для своїх громадян. До них належать Албанія, Чорногорія та Туреччина.

Винятки можливі у разі:

введення санкцій ЄС проти країни;

початку збройного конфлікту;

суттєвого погіршення ситуації з правами людини.

Як повідомлялося, станом на січень 2026 року за кордоном перебуває 5,6 млн українських біженців, з них 4 млн виїхали через західні кордони України. Від початку повномасштабної війни й до кінця 2025 року кордон на виїзд з України перетнули 60,4 млн разів, на в’їзд ‒ 56,3 млн разів.

Різниця між цими цифрами показує кількість людей, які виїхали й не повернулися. Ці дані не включають українців, які прямували до країн Європи через територію Росії чи Білорусі.