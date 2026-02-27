Найважча зима для доріг: В уряді назвали реальні масштаби пошкоджень автотрас

Станом на зараз в Україні зафіксовано понад 23 млн кв. м пошкоджень на основних автомобільних дорогах.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Верховній Раді під час години запитань до уряду, інформує УНІАН.

"Ця зима стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни через поєднання різких температурних коливань, снігопадів, льодяного дощу. Це все призвело до прискорення руйнування покриття. Маємо об'єктивні цифри. На сьогоднішній день загальний об'єм деформації на основних дорогах перевищує 23 мільйони квадратних метрів", – зазначив Кулеба.

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За його словами, першочергові невідкладні роботи на суму понад 14 млрд грн уже перебувають в обробці. Також уже сформовано план відновлення. Цього тижня в регіонах розпочали ямковий ремонт. Кулеба підкреслив, що протягом наступних шести місяців в Україні приведуть до ладу основні дороги.

"Ситуація складна, проблема накопичувалась роками. Більшість доріг прострочили міжремонтні терміни на два і більше років. Звичайно, додаткове навантаження дала війна, тому урядом прийнято рішення шукати додаткове фінансування. Воно вкрай необхідне, і ми будемо цим займатися протягом всього 2026 року", – додав віце-прем’єр.

Як повідомлялося, Верховна Рада не ратифікувала Фінансову угоду "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Відповідний законопроєкт №0360, поданий президентом Володимиром Зеленським, підтримали лише 225 народних депутатів. Йдеться про угоду з ЄІБ, підписану 10 липня 2025 року під час Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі.

Угода передбачає надання Україні позики в розмірі 134 млн євро (приблизно 6,7 млрд грн за поточним курсом) на розвиток ключових експортних маршрутів, модернізацію інфраструктури прикордонних переходів у рамках ініціативи ЄС "Шляхи солідарності", а також на термінове відновлення та капітальний ремонт пошкоджених автомобільних доріг.