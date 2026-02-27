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Новини Ремонт доріг
2 014 14

Найважча зима для доріг: В уряді назвали реальні масштаби пошкоджень автотрас

стан/доріг

Станом на зараз в Україні зафіксовано понад 23 млн кв. м пошкоджень на основних автомобільних дорогах.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Верховній Раді під час години запитань до уряду, інформує УНІАН.

"Ця зима стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни через поєднання різких температурних коливань, снігопадів, льодяного дощу. Це все призвело до прискорення руйнування покриття. Маємо об'єктивні цифри. На сьогоднішній день загальний об'єм деформації на основних дорогах перевищує 23 мільйони квадратних метрів", – зазначив Кулеба.

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За його словами, першочергові невідкладні роботи на суму понад 14 млрд грн уже перебувають в обробці. Також уже сформовано план відновлення. Цього тижня в регіонах розпочали ямковий ремонт. Кулеба підкреслив, що протягом наступних шести місяців в Україні приведуть до ладу основні дороги.

"Ситуація складна, проблема накопичувалась роками. Більшість доріг прострочили міжремонтні терміни на два і більше років. Звичайно, додаткове навантаження дала війна, тому урядом прийнято рішення шукати додаткове фінансування. Воно вкрай необхідне, і ми будемо цим займатися протягом всього 2026 року", – додав віце-прем’єр.

Як повідомлялося, Верховна Рада не ратифікувала Фінансову угоду "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Відповідний законопроєкт №0360, поданий президентом Володимиром Зеленським, підтримали лише 225 народних депутатів. Йдеться про угоду з ЄІБ, підписану 10 липня 2025 року під час Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі.

Угода передбачає надання Україні позики в розмірі 134 млн євро (приблизно 6,7 млрд грн за поточним курсом) на розвиток ключових експортних маршрутів, модернізацію інфраструктури прикордонних переходів у рамках ініціативи ЄС "Шляхи солідарності", а також на термінове відновлення та капітальний ремонт пошкоджених автомобільних доріг.

Автор: 

дороги (1639) пошкодження (13) ремонт (1611) Україна (838) Кулеба Олексій (94)
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Топ коментарі
+17
Цікаво в скандинавських країнах асвальт теж сходить з потеплінням?
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27.02.2026 13:43 Відповісти
+9
Якби ремонтували так як треба то такого б не було. А то замазують гімном дірки та бабло деребанять. Ну в інших країнах із схожим кліматом такого ж немає...
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27.02.2026 13:56 Відповісти
+8
А там, де було гучне ''Велике будівництво'' з врахуванням температурних коливань, снігопадів, льодяного дощу, - там міцні дороги? Як там з деформацією покриття?
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27.02.2026 14:00 Відповісти
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Цікаво в скандинавських країнах асвальт теж сходить з потеплінням?
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27.02.2026 13:43 Відповісти
Да сходить. У нас член другої національності в якого фірма по ямковому ремонту відбухкав такитй будинок що не гірше циганського. Ось де гроші перетікають
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27.02.2026 13:52 Відповісти
В Китаї та ФРН клімат не краще, але такого на дорогах не побачиш! Випадково ніхто з влади не забули, що аже давно транспортний збір з автомобілістів включено до вартості пального? Так що мільярди на ремонт є!
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27.02.2026 14:55 Відповісти
Якби ремонтували так як треба то такого б не було. А то замазують гімном дірки та бабло деребанять. Ну в інших країнах із схожим кліматом такого ж немає...
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27.02.2026 13:56 Відповісти
наступне велике крадівництво-2.0 оце так везе кращебвтіку, а також оманському генитальному піаністу.
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27.02.2026 13:59 Відповісти
А там, де було гучне ''Велике будівництво'' з врахуванням температурних коливань, снігопадів, льодяного дощу, - там міцні дороги? Як там з деформацією покриття?
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27.02.2026 14:00 Відповісти
треба визнати, що ті дороги в значно кращому стані, можна сказати в доброму
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27.02.2026 14:10 Відповісти
Бетонка на Дніпро в нормі, але стару кременчуцьку трасу турки розбили на мотлох і втекли на початку війни хоч і обіцяли відновити.
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27.02.2026 14:23 Відповісти
Якість ''Великого будівництва'' була розрахована до наступних виборів. Але щось пішло не так....
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28.02.2026 10:50 Відповісти
Кірюша в бункері уже ручки потирає
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27.02.2026 14:17 Відповісти
Та то ''фігня''...
Головне - як каже засновник 95кварталу, найкращий друг і головний гаманець Зеленського - Міндіч:
-- ''двушка на москву уже ушла''...
-- ''в рот я **** етіх украінцев''...
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27.02.2026 16:42 Відповісти
Є навіть в Києві ділянки побудовані давно,по яким їздять фури і там навіть ямки чи тріщін немає ні після зими ні колії після спекотного літа.
Але такий асфальт не вигідно класти для ціх мародерів.
Повинен бути постійний кешфлоу-а на підвіску чи навіть нову жоповозку вони завжди наскирдують собі.
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27.02.2026 16:54 Відповісти
Чого це "найважча"? Не було перепадів +/-. Стала мінусова температура.
Просто гроші вкрали. І латали гудроном.
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27.02.2026 17:39 Відповісти
Так в Альпах за день так температура коливаться і якбе дороги живуть
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27.02.2026 22:13 Відповісти

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