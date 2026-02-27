Рейтинг компактних авто: експерти назвали найпопулярнішу модель світу

Експерти проаналізували дані за минулий рік і дійшли висновку, що найпопулярнішим компактним автомобілем з розміром близько 4,5 м в кузові на світовому ринку нових легковиків залишається Toyota Corolla.

Відповідні дані оприлюднив портал Focus2Move.

Toyota Corolla зберегла перше місце з часткою 11,5%, попри падіння продажів на 9,2% у річному обчисленні. Модель, яку виробляють у Японії з 1966 року, протягом 25 років була світовим бестселером і загалом є найпопулярнішим автомобілем в історії з понад 60 мільйонами проданих одиниць.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Друге місце посів Geely Xingyuan, який продемонстрував вибухове зростання, піднявшись на 277 позицій і завоювавши 5,3% частки ринку.

Третє місце зайняла Honda Civic, втративши одну сходинку та 12,9% продажів, з часткою 4,5%.

Четверте місце посіла Hyundai Elantra (-3,2%).

Далі йдуть:

Volkswagen Golf, який опустився на дві позиції, на п’ятому місці (-12,7%);

Volkswagen Sagitar, що втратив одну сходинку, на шостому місці (+6,2%);

Audi A3, яка піднялася на дві позиції, на сьомому місці (+11,8%).

Nissan Sentra посів восьме місце (-4%), випередивши Xpeng MONA M03, що піднявся на 270 позицій і зайняв дев’яте місце.

Десяте місце посів ChangAn Eado, який зріс на 7,5% і піднявся на дві позиції.

Як повідомлялося, у рейтингу найбільш продаваних нових автомобілів у світі за 2025 рік лідером став електромобіль Tesla Model Y. Водночас його продажі зменшилися на 9,3% порівняно з 2024 роком.

На другому місці ‒ Toyota RAV4 із падінням продажів на 1,4%. Третю позицію посіла Toyota Corolla, яка втратила 9,2%. Четверте місце зайняв Ford F-Series, який показав зростання на 8,1%. Замкнула п’ятірку Honda CR-V із падінням на 2,1%.