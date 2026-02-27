"ПриватБанк" нейтралізував 1,5 мільйона кібератак з початку війни, – голова правління Мікаель Бьоркнерт

Найбільший державний банк України "ПриватБанк" залишається ключовою мішенню для кібератак на рівні з іншою критичною інфраструктурою країни, але успішно протистоїть постійним кіберзагрозам.

Про це голова правління банку Мікаель Бьоркнерт заявив в інтерв'ю провідному британському виданню The Banker, інформує пресслужба "ПриватБанку".

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення "ПриватБанк" зіткнувся з понад 1,5 мільйона кібератак, це тисячі атак щодня.

Бьоркнерт зауважив, що банк обробляє близько 60 000 транзакцій на хвилину і усвідомлює, що такий обсяг є водночас його силою і очевидною мішенню. Тому для зміцнення захисту банк застосовує принцип "нульової довіри" (zero trust), обмежуючи доступ співробітників лише до необхідних для їхніх ролей систем.

Крім того, "ПриватБанк" регулярно проводить тести на вразливість систем із залученням незалежних міжнародних експертів, зазначив голова правління банку.

Бьоркнерт наголосив, що кіберзагрози залишаються одними із ключових небезпек для фінансових інституцій, тому протистояння їм вимагає адаптивності та стійкості.

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Як повідомлялося, "ПриватБанк" за підсумками 2025 року отримав 29,1 млрд грн чистого прибутку. Прибуток банку до оподаткування склав 88 млрд грн, що на 6,9 млрд грн перевищує показник 2024 року.