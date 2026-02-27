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Гривня завершує тиждень зміцненням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 2 березня

Офіційний курс долара та євро НБУ на 2 березня

Курс гривні продовжує зміцнюватися щодо долара та євро наприкінці останнього робочого тижня зими.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 2 березня, на рівні 43,0996 грн/$, порівняно із 43,2081 грн/$ у п'ятницю . Нагадаємо, 19 січня він оновив історичний мінімум, опустившись до 43,4130 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 16 копійок – до 50,8661 грн за євро. 19 лютого він встановив новий історичний мінімум, опустившись до 51,2577 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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валюта (2502) гривня (1826) курс (1755) НБУ (9737) обмін валюти (959)
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