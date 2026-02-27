Збитки "Філіп Морріс" після ракетної атаки на фабрику в Харкові оцінюються в $16 мільйонів

Компанія "Філіп Морріс Україна" оцінює збитки після ракетної атаки на харківську фабрику в січні 2026 року в $16 млн.

Про це заявив фінансовий директор компанії Сергій Кальнооченко в інтерв'ю Forbes Україна.

У ніч на 30 січня 2026 року російська ракетна атака знищила склад "Філіп Морріс Україна", що знаходився на фабриці компанії у Харкові. Це третя атака на бізнес виробника з повчатку повномасштабного вторгнення Росії.

Втрати компанії

За повідомленням повідомляла Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківщини, у результаті атаки в січні 2026 року виникла пожежа площею понад 5 тис. кв. м, значних руйнувань зазнали будівельні конструкції.

"Через пряме влучання ракети повністю знищено склад із нетютюновими матеріалами, значно пошкоджено склад, в якому зберігалась і сировина. Оцінка масштабів втрат досі триває. Попередньо вони складають $16 млн – це будівля і вся сировина, що зберігалася на складі", – сказав Кальнооченко.

За його словами, жодна страхова компанія не бере на себе покриття воєнних ризиків у Харкові та області в обсягах, необхідних для тютюнової компанії, що є стандартною практикою на ринку в умовах війни.

"Тому ті втрати, які ми понесли, фактично залишаються втратами компанії. Ми також розглядаємо можливість компенсації збитків у рамках доступних міжнародних компенсаційних механізмів", – зазначив Кальнооченко.

Виробництво в Харкові

Як повідомлялося, компанія законсервувала виробництво в Харкові через безпекові ризики на початку повномасштабного вторгення Росії в лютому 2022 року.

До повномасштабної війни "Філіп Морріс Україна" виготовляла у Харкові 20 млрд сигарет на рік. Продукцію продавали в Україні та експортували у понад 20 країн, зокрема Японію, Ізраїль, Грузію, Єгипет, країни Європейського Союзу.

Через зупинку виробництва в квітні 2022 року виробник почав імпортувати продукцію в Україну. Того року компанія тимчасово перейшла на виробництво сигарет на фабриці партнера в Києві.

У червні 2023 року "Філіп Морріс Україна" анонсувала інвестиції в понад $30 млн у запуск нового виробництва у Львівській області, а у 2024 році його відкрила. До роботи на новій фабриці релокували 250 співробітників із Харкова.

Про компанію

Philip Morris International (PMI) – міжнародна тютюнова компанія, її дочірній підрозділ "Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року. За цей час компанія інвестувала в економіку України понад $750 млн, а з початку повномасштабного вторгнення виділила понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

У 2025 році компанія "Філіп Морріс Україна" сплатила 58,5 млрд грн податків, що на 6,3 млрд грн (на 12%) більше, ніж у 2024 році.