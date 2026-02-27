Зобов’язання перед МВФ: Влада пообіцяла підвищити ставку ПДВ у випадку продовження війни
Влада України може підвищити ставку податку на додану вартість (ПДВ) у випадку реалізації песимістичного сценарію, передбаченого новою програмою співпраці з МВФ.
Про це йдеться у Листі про наміри та Меморандумі про економічну та фінансову політику, підписаному президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою Нацбанку Андрієм Пишним.
"Ми взяли до уваги аналіз фахівців МВФ щодо песимістичного сценарію, який ілюструє вплив погіршення безпекової ситуації протягом тривалого періоду, і будемо діяти рішуче, якщо ці потрясіння матеріалізуються", – йдеться у документі.
Згідно з оцінками МВФ, передбачений новою програмою негативний сценарій передбачає, що війна матиме сильніший вплив на економіку у 2026 році, продовжиться у 2027 році та поступово перейде у заморожений конфлікт до кінця 2028 року. Базовий сценарій передбачає зупинку бойових дій до кінця року.
У випадку реалізації негативного сценарію українська влада обіцяє вжити заходів для збільшення внутрішніх доходів держбюджету.
"Ми як і раніше зберігаємо готовність підвищити податки у разі виникнення бюджетних шоків і вважаємо підвищення основної ставки ПДВ найбільш ефективним варіантом мобілізації ресурсів у випадку таких непередбачених обставин", – зазначається у Меморандумі.
Крім того, влада обіцяє вжити заходів для економії бюджетних видатків, де це можливо, а також збільшити внутрішні запозичення.
"В разі потреби для підтримки макроекономічної стабільності ми також готові використовувати наші золотовалютні резерви, коригувати нашу монетарну політику та калібрувати валютні обмеження", – зазначається у документі.
Зауважимо, що український уряд та представники МВФ вже обговорювали можливість підвищення ставки ПДВ для збільшення внутрішніх надходжень до державного бюджету у 2026 році. Однак тоді від цієї ідеї відмовилися.
У попередній програмі співпраці з МВФ підвищення основної ставки ПДВ також вказувалось у якості потенційного джерела додаткових надходжень на випадок непередбачуваних обставин.
Як повідомлялося, напередодні рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України. Вона розрахована на 2026-2029 роки і передбачає фінансування у розмірі $8,1 млрд, перший транш обсягом $1,5 млрд Україна отримає найближчим часом.
Загалом у меморандумі передбачено 12 структурних маяків. Серед них – скасування пільг для імпорту дрібних посилок через пошту, скасування ПДВ-пільг для спрощенців шляхом обов’язкової реєстрації платниками ПДВ з 1 січня 2027 року.
Також передбачено посилення контролю за прихованою зайнятістю: подання змін до Трудового кодексу щодо визначення "зайнятості", посилення інспекцій праці, виключення з другої групи спрощенців певних видів діяльності з високим ризиком приховування трудових відносин тощо.
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ВОНО ЗЕгівно ж не хоче нову коаліцію та новий уряд...
73 -х відсотковий нарід вибрав Буратіну, бо Порошенко не хотів закінчувати війну.
А вибрав призначеного ***** Вирока Україні та розпалювача третьої світової !
Кривонос злив паливо з літаків для втечі Зєльоних, Вирок став Боневтіком , дякуючи справжнім громадянам-українціям. А вовка розчарува хйла , знову Медведчук дезінформував про готовність українців зустрічати квітами танки на Хрещатику з ініціалами вовки - ZVO
Врешті решт московія прийшла, звільнювати не Наталок а саме НаталИй. Чи це інша справа та "какаяразніца".
Скільки тобі платять з кремля, запроданцю?
До речі, передай своєму куратору, що твій інтелектуальний рівень дещо занизький для даного ресурсу.
Я ж працюю як програміст у військовій промисловості, працюю над ефективністю знищення твоїх "братушек"-кацапів.
Гетманцев, кегебевский сексот, впевнено рухається до своєї цілі.
А люди будуть банально об'єднуватися - збиватись у ситуативні зграї, щоб разом прорватись через кордон, багато хто з жінками і сім'ями. Технічно це не складно , багато зброї на чорному ринку та на руках в АТОшників
Чем занимается влада? - Берет кредиты под кабальные проценты и увеличивает нагрузку на стадающее население.
Квартальное шоу продолжается.
Поки зеля тут, країна на краю прірви, тобто попереду банкрутство !!! при повній неможливості виплачувати поточні кредити де взяти в борг "на виживання"? Тим більше Захід утримую Бюджет України своїми внесками. Розбомблена економіка та "інвест няні" імені міндіча також не додають оптимізму
а як всі думали ? що мвф скаже зебуїну красти менше ?
При Баригах Свинарчуках їли пів-вареника , а не то шо зараз..
Може МВФ каже приведіть у порядок фінанси, не крадіть, розписуйте кошти раціонально та заощадливо !! ↗️👇👇👇⬆️💪🇺🇦
А зєля каже: тепер ви, Нарід, будете менше жрати бо така воля МВФ.
Який дурак хвалиться ростом звр якщо вони в борг і дають ріст боргу !!!! Та й щорічні плати по відсоткам набагато більші ніж 1 млрд Доларів
https://x.com/FranzMaser/status/2027386813061423399
хотят сделать, чтобы жены на одну свою зарплату не смогли содержать себя и мужа ухылянта/сзчшника.
Інше питання, що варто було б знижувати ПДВ на соціально значущі товари, такі як продукти (знову ж-таки не всі, хамону воно не треба). Бо так більш за все страждатимуть найменш захищені категорії населення.