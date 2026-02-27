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Новини Співпраця з МВФ Податкові зміни
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Зобов’язання перед МВФ: Влада пообіцяла підвищити ставку ПДВ у випадку продовження війни

Влада може додатково підвищити податки, якщо війна триватиме

Влада України може підвищити ставку податку на додану вартість (ПДВ) у випадку реалізації песимістичного сценарію, передбаченого новою програмою співпраці з МВФ.

Про це йдеться у Листі про наміри та Меморандумі про економічну та фінансову політику, підписаному президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою Нацбанку Андрієм Пишним.

"Ми взяли до уваги аналіз фахівців МВФ щодо песимістичного сценарію, який ілюструє вплив погіршення безпекової ситуації протягом тривалого періоду, і будемо діяти рішуче, якщо ці потрясіння матеріалізуються", – йдеться у документі.

Згідно з оцінками МВФ, передбачений новою програмою негативний сценарій передбачає, що війна матиме сильніший вплив на економіку у 2026 році, продовжиться у 2027 році та поступово перейде у заморожений конфлікт до кінця 2028 року. Базовий сценарій передбачає зупинку бойових дій до кінця року.

У випадку реалізації негативного сценарію українська влада обіцяє вжити заходів для збільшення внутрішніх доходів держбюджету.

"Ми як і раніше зберігаємо готовність підвищити податки у разі виникнення бюджетних шоків і вважаємо підвищення основної ставки ПДВ найбільш ефективним варіантом мобілізації ресурсів у випадку таких непередбачених обставин", – зазначається у Меморандумі.

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Крім того, влада обіцяє вжити заходів для економії бюджетних видатків, де це можливо, а також збільшити внутрішні запозичення.

"В разі потреби для підтримки макроекономічної стабільності ми також готові використовувати наші золотовалютні резерви, коригувати нашу монетарну політику та калібрувати валютні обмеження", – зазначається у документі.

Зауважимо, що український уряд та представники МВФ вже обговорювали можливість підвищення ставки ПДВ для збільшення внутрішніх надходжень до державного бюджету у 2026 році. Однак тоді від цієї ідеї відмовилися.

У попередній програмі співпраці з МВФ підвищення основної ставки ПДВ також вказувалось у якості потенційного джерела додаткових надходжень на випадок непередбачуваних обставин.

Читайте також: Україна має виконати 12 структурних маяків МВФ: які терміни?

Як повідомлялося, напередодні рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України. Вона розрахована на 2026-2029 роки і передбачає фінансування у розмірі $8,1 млрд, перший транш обсягом $1,5 млрд Україна отримає найближчим часом.

Загалом у меморандумі передбачено 12 структурних маяків. Серед них – скасування пільг для імпорту дрібних посилок через пошту, скасування ПДВ-пільг для спрощенців шляхом обов’язкової реєстрації платниками ПДВ з 1 січня 2027 року.

Також передбачено посилення контролю за прихованою зайнятістю: подання змін до Трудового кодексу щодо визначення "зайнятості", посилення інспекцій праці, виключення з другої групи спрощенців певних видів діяльності з високим ризиком приховування трудових відносин тощо.

Автор: 

держбюджет (1728) МВФ (1812) податки (2854) ПДВ (502)
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Топ коментарі
+27
Зашибісь. Замість того щоб менше красти, вирішили більше доїти рабів. Зате з рашистів як сміялися
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27.02.2026 18:25 Відповісти
+26
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27.02.2026 18:23 Відповісти
+20
Я думаю вся зешобла одностойно за проголосує продовження війни..
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27.02.2026 18:20 Відповісти
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Я думаю вся зешобла одностойно за проголосує продовження війни..
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27.02.2026 18:20 Відповісти
При всем моем отношении к зеленым гельминтам - это сейчас зависит не от них.
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27.02.2026 18:22 Відповісти
в будь-якому розкладі вони стануть розпалювачами громадянської , якщо поведуть себе на ймовірні перевибори.
ВОНО ЗЕгівно ж не хоче нову коаліцію та новий уряд...
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27.02.2026 18:31 Відповісти
Головне - привід для виправдання МВФ їм надав .
73 -х відсотковий нарід вибрав Буратіну, бо Порошенко не хотів закінчувати війну.
А вибрав призначеного ***** Вирока Україні та розпалювача третьої світової !

Кривонос злив паливо з літаків для втечі Зєльоних, Вирок став Боневтіком , дякуючи справжнім громадянам-українціям. А вовка розчарува хйла , знову Медведчук дезінформував про готовність українців зустрічати квітами танки на Хрещатику з ініціалами вовки - ZVO
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27.02.2026 18:29 Відповісти
Та ви хоч ші попитайте, скільки проголосувало, скільки прийшло, скільки виборців в Україні було. І ви зрозумієте цифра 73 дута. Хоча результат виборів був невтішний. І винні в цьому всі українці, так НаталИя.

Врешті решт московія прийшла, звільнювати не Наталок а саме НаталИй. Чи це інша справа та "какаяразніца".
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27.02.2026 19:04 Відповісти
Функс пропонує капітулювати перед фашиськими загарбниками?
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27.02.2026 18:30 Відповісти
І двушки можна відправляти безперешкодно і ніхто не буде проти, зручно? Єге-ж?
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27.02.2026 18:33 Відповісти
То фукс пропонує капітулювати перед фашиськими загарбниками, щоб вони могли знищити Україну, чи як?
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27.02.2026 18:43 Відповісти
Ви спочатку розберіться, що означає сам термін "капітуляція" та врахуйте, що недолугі пропагандонські наративи жОПи вже давно не діють на переважну більшість українців.
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27.02.2026 19:01 Відповісти
На переважну кількість українців давно вже не діє ваша кацапська пропаганда. А здача наших територій з укріпленнями і з нашими людьми які там живуть під чесне слово фашистів, які весь час брешуть і порушують будь-які договори - це капітуляція.
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27.02.2026 21:55 Відповісти
На відміну від тебе, політрука на відсосі в жОПи, я пропагандою не займаюсь. Капітуляція - це припинення збройного опору та здача збройних сил однієї з воюючих сторін переможцю на його умовах. Це акт визнання поразки, що супроводжується складанням зброї, техніки та їх переходом під контроль противника. Таким чином, в умовах мирної угоди, яку Трамп пропонує Україні, немає жодних ознак капітуляції, вона існує лишень в методичках заброньованих ПАДАЛЬяком медіашлюх, основне завдання яких - забезпечення безперервності поставок на фронт кріпаків для збереження влади зелених покидьків та безкінечного продовження війни до останнього українця.
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27.02.2026 22:31 Відповісти
На відміну від мене, працюючого на захист України, ти, падло кацапське працюєш на поразку України, на здачу території України кацапським загарбникам, на здачу суверенітеру України кацапським загарбникам і все це - за "чесне слово" кацапні і черговий Будапештський меморандум.
Скільки тобі платять з кремля, запроданцю?
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27.02.2026 23:03 Відповісти
Ти за миску помиїв працюєш лакузою у банди зелених мародерів-інородців, які узурпували владу в Україні і роблять все, щоб їх не відігнали від корита, в тому числі шляхом тотального знищення чоловіків-українців. Читаючи твої опуси, одразу згадується відомий вислів Самюела Джонсона: "Патріотизм - останній прихисток негідника"!
До речі, передай своєму куратору, що твій інтелектуальний рівень дещо занизький для даного ресурсу.
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27.02.2026 23:16 Відповісти
Одразу видно, що як типова кацапська мерзота, ти судиш по собі. За миску кацапських помииїв ти топиз за військову поразку України з усіма наслідками.
Я ж працюю як програміст у військовій промисловості, працюю над ефективністю знищення твоїх "братушек"-кацапів.
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28.02.2026 00:10 Відповісти
ты знаешь как ее закончить?
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28.02.2026 06:04 Відповісти
А как еще недавно всякие позитивные ржали с повышения НДС и налогов в Рашке. Иногда лучше молча жевать.
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27.02.2026 18:21 Відповісти
Це пердомога. Скільки мільйонів ще виїдуть з цієї діри, цікаво.
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27.02.2026 18:23 Відповісти
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27.02.2026 18:23 Відповісти
от саме ця посмішка гнусавим носом забитим наркотою - це просто жестьПОТРЕТ!!! портрету ригозевлади .
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27.02.2026 18:33 Відповісти
Зашибісь. Замість того щоб менше красти, вирішили більше доїти рабів. Зате з рашистів як сміялися
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27.02.2026 18:25 Відповісти
так зєля і його недолуга зе влада на 100000000000000% копіюють владу кацапні
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27.02.2026 18:29 Відповісти
копіпаст з раші, як велич найпотужнішого керівника зелені
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27.02.2026 18:35 Відповісти
Втоптати бізнес в гівно, остаточно!
Гетманцев, кегебевский сексот, впевнено рухається до своєї цілі.
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27.02.2026 18:37 Відповісти
Дайош ПДВ-130 %. Тільки сильніше тримайте ворота на кордоні,бо їх знесе натовп,що буде повертатися з усього світу.
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27.02.2026 18:41 Відповісти
Вангую, що на кордоні Режиму Мрій ( ну Країни Мрій) люди будуть прориватися з боєм !! Якщо там видно що погранці з липовими корочками , без бойового длсвіду то не полізуть в бій...
А люди будуть банально об'єднуватися - збиватись у ситуативні зграї, щоб разом прорватись через кордон, багато хто з жінками і сім'ями. Технічно це не складно , багато зброї на чорному ринку та на руках в АТОшників
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27.02.2026 20:14 Відповісти
Чем должна заниматься влада во время войны? - Искать союзников и получать помощь от них.
Чем занимается влада? - Берет кредиты под кабальные проценты и увеличивает нагрузку на стадающее население.
Квартальное шоу продолжается.
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27.02.2026 18:46 Відповісти
А шо кредити ? Боюся що надра вже продані америкосам ( або втаємниченому СП амерів з каzaцапами . ..
Поки зеля тут, країна на краю прірви, тобто попереду банкрутство !!! при повній неможливості виплачувати поточні кредити де взяти в борг "на виживання"? Тим більше Захід утримую Бюджет України своїми внесками. Розбомблена економіка та "інвест няні" імені міндіча також не додають оптимізму
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27.02.2026 20:10 Відповісти
Ну і от...
а як всі думали ? що мвф скаже зебуїну красти менше ?
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27.02.2026 18:46 Відповісти
На фронті не виходить, то кацапи давлять через головного агента. А що робити...
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27.02.2026 19:29 Відповісти
Ото заживуть посполиті!!
При Баригах Свинарчуках їли пів-вареника , а не то шо зараз..
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27.02.2026 19:48 Відповісти
******** помощь от запада!!
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27.02.2026 20:11 Відповісти
А Ви впевнені що так, як сказали по Марафону і сателітних газетах ОП ??
Може МВФ каже приведіть у порядок фінанси, не крадіть, розписуйте кошти раціонально та заощадливо !! ↗️👇👇👇⬆️💪🇺🇦
А зєля каже: тепер ви, Нарід, будете менше жрати бо така воля МВФ.
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27.02.2026 20:17 Відповісти
Ещё вчера власть хвасталась рекордными ЗВР!!!! При рекордном падении курса нацвалюты!!! Совпадение?!
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27.02.2026 20:14 Відповісти
Та то куйня на посному маслі !!!
Який дурак хвалиться ростом звр якщо вони в борг і дають ріст боргу !!!! Та й щорічні плати по відсоткам набагато більші ніж 1 млрд Доларів
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27.02.2026 20:19 Відповісти
Та там пахать і пахать, підвищіти мінімалку, ціни газ,вода,електрика,аптеки,хліб...бла блааа...а от ціни на видобуток газу,деревину, копалини..то Ніц!)))
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27.02.2026 20:17 Відповісти
Мені здається, що оці посилання на вимоги МВФ просто виправдання небажання здорового реформування економіки. Чому наприклад вже десятиліттями не хочуть ввести прогресивний податок на індивідуальні доходи, як це до речі давно існує практично у всіх розвинених країнах? Натомість у нас навпаки - найбагатші крім однакового відсотку мають більше можливостей приховування доходів.
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27.02.2026 20:18 Відповісти
МВФ, як і любий банк у світі, не вимагає нічого, крім повернення позики. І при оформлені кредиту, держава повинна показати звідки повернуть гроші. І тут Зельоні вмикають єдине на що здатні - обіцяють підвищити податки, тарифи, та продати щось державне.
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27.02.2026 20:23 Відповісти
Про те, що корумпована влада Зеленського збирається і надалі вирішувати питання фінансового наповнення бюджету за рахунок всіх громадян України ми писали не раз. Даний "меморандум" брехливого, злочинного кодла, що стало нашою владою, чітко вказує, що напрям на вирішення питань країни за рахунок чергового пограбування свого народу є ініціативою Зеленського, а не "вимогами" чи "тиском" МВФ.
https://x.com/FranzMaser/status/2027386813061423399
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27.02.2026 22:19 Відповісти
шлємазловські організації зі знищення народів, как завєщал великий шнеєрзон
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27.02.2026 22:39 Відповісти
Взагалі-то МВФ цікавить виключно баланс між бюджетними надходженнями і витратами, а не спосіб, в який його буде досягнуто. То чому б уряду та ВР перед збільшенням розміру ПДВ не запровадити, наприклад, прогресивну шкалу оподаткування персональних доходів аж до 50% (як в переважній більшості країн Західного світу) та європейські норми відповідальності і покарання за приховування доходів, ухиляння від сплати податків, тіньове працевлаштування, зайняття бізнесом без оформлення необхідного пакету документів тощо? В мене знайома нещодавно опинилася в Канаді, так вона розповідає, що, порівняно з тамтешньою бюрократичною системою, вітчизняна нервово палить в сторонці!
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27.02.2026 22:57 Відповісти
Щос МВФ не хвилює розвиток економіки коли потрібно знижувати % ставки і податки а також подолання мародерства в країні, а навпаки хвилює підвищення податків за наслідками чого при відсутності відповідальності і виборів корупційна влада ще більше буде мародерити країну а нарід від цього або помере в злиднях або стане рабом дивно але така ціль і у Путіна. Тому що коли в країні суцільна мародерство підвищення податків нічого для людей не дасть, спочатку потрібно припинити мародерити а потім щоб був ефект підіймати податки. Скільки потрібно платити податків щоб влада перестала красти, таких податків мабуть не існує тому що наприклад майже всі прокурори отримують одночасно і зарплату і пенсію по інвалідності це десь 250 тис. грн в 2 рази більше ніж солдат на нулі який кожну хвилину ризикує життям в нелюдських умовах але все рівно владі мало і живуть не по доходах, а скільки потрібно головнокомандувачу щоб він не поставляв на фронт бракованих мін і дронів коли ціна і так завищена в 3 рази мабуть таких сум не існує тому що тут діло не в грошах а у відношені до українського народу який таким чином хочуть знищити і МВФ цеине хвилює, дивно але те саме хоче і Путін. Що стосується кредита МВФ в 2 мільярди долл на рік якій піде на піддримку валютного курсу, начебно добре але цім курсом скористаються інвестори в гривневих держоблігації для конвертацію зароблених % навіть не хвате тому наживаються на цьому кредиті одні а віддають мають платники податків . Наприклад при відсутності девальвації ставка НБУ-15%, по держ олігаціям 17%, а по банковським кредитам домогосподарств - 30%, в ЄС і США це 4-5%, тому в Україні офіційно через виплати по держ облігаціям бюджет втрачає, а попросту розкрадається, навіть якщо платити по облігаціям не 4-5% як в США і ЄС а в 2 рази більше - 9% замість 17% як зараз,- різниця - 8 %, на 2 трильонах гривень боргу-160 мільярдів, плюс різниця між ставкою НБУ і ставкою по облігаціям 2% коли банки беруть державними коштами рефінансування у НБУ під-15% і купують за них облігації з прибутком 17% заробляя без всякого ризику 2% - на сумі 2 трильонах боргу це ще 40 мільярдів ітого бюджет втрачає - 200 мільярдів щорічно а кредит нам дають 2 мільярди долл. Крім того економіка домогосподарств при відсутності девальвації сплачують 30% по кредитам коли у США та ЄС - 5-8% таким чином українці переплачують по кредитам від 15-18 % річних да на суммі біль як 1 трильоні боргу домогосподарств це ще 150-180 мільярдів грн, а ці кошти могли піти в інвестиції збільшуючі ВВП зарплати і податки мінімум на 50 мільярдів, таким чином збитки від фінансової діяльності влади в обличчі мін.фіну і НБУ тільки для бюджету 200 + 50 мільрдів не рахуючі втрат ВВП домогосподарств. 150-180 мільрдів загальна сума втрат для країни 400-430 мільярдів грн і це не враховуючи банальне розкрадання бюджету і державних коштів чиновниками і управлінцями держкомпаній приблизно на таку-ж сумму, як на армії, медицині енергетеці- загальна сума розкрадань 800- 900 мільярдів що річно тому Україні потрібні не кредити МВФ і підвищення податків а ринкова економіка з прозорим фінансовим і фондовим ринками і відсутність розкрадання владою країни.
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28.02.2026 04:13 Відповісти
в принципе розумное решение с позиции войны до последнего украинца.

хотят сделать, чтобы жены на одну свою зарплату не смогли содержать себя и мужа ухылянта/сзчшника.
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28.02.2026 06:09 Відповісти
Пліснява розростається. Українська економіка ліквідовується на догоду МВФ і вигоду гешефтників в Україні.
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28.02.2026 09:09 Відповісти
Пора терміново вичищати цю зелену плісняву.
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28.02.2026 09:14 Відповісти
Ну, підвищення ПДВ це було більш логічним кроком ще на етапі минулого підвищення податків. Бо ПДВ платять всі - і білі, і сірі, і чорні.
Інше питання, що варто було б знижувати ПДВ на соціально значущі товари, такі як продукти (знову ж-таки не всі, хамону воно не треба). Бо так більш за все страждатимуть найменш захищені категорії населення.
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28.02.2026 12:41 Відповісти
Цікаво, ти дійсно так помилково ( ) вважаєш, чи свідомо х.рню несеш? Наперший погляд - так, але в Україні їснує багато можливостей, коли "потрібні" люди роблять на ПДВ шейхські статки. Якщо ти не курсі - то іноді краще мовчати
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28.02.2026 20:16 Відповісти
Ну от ,все мавпують за рашкою зелені гниди.Коли ті підняли - зразу казав що наше прорашиське лайно не забариться!
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28.02.2026 17:54 Відповісти

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