Українці за рік збільшили інвестиції в держоблігації на 50%, – Мінфін

У лютому цього року обсяг вкладень у облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) юридичних осіб був на 17,9% більшим, ніж у лютому 2025 року, а вкладення фізичних осіб – на понад 50% більшими, ніж торік.

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, наразі громадяни України тримають понад 121,85 млрд грн у державних цінних паперах, юридичні особи – понад 219,93 млрд грн.

Аукціони з розміщення ОВДП

Як повідомляється, в лютому Мінфін провів 12 аукціонів із розміщення ОВДП та залучив до державного бюджету 56,7 млрд грн у еквіваленті.

Середньозважена дохідність становила 14,3% річних у гривні, 3,14% – у доларах США та 3,8% – у євро.

Облігації в обігу

Станом на 27 лютого 2026 року в обігу перебувають державні облігації на понад 2,08 трлн грн.

Частку портфеля утримують:

комерційні банки – 47,86%,

Національний банк України – 33,09%,

юридичні особи – 10,95%,

фізичні особи – 6,07%,

страхові компанії – 1,19%,

нерезиденти – 0,81%,

територіальні громади – 0,02%.

Обмін ОВДП

Окрім того, в лютому Мінфін провів аукціон з обміну (switch-аукціон) ОВДП.

Попит із боку учасників ринку склав 10 млрд грн.

Інвесторам було запропоновано обміняти облігації одного випуску з терміном погашення 18 березня 2026 року на облігації іншого випуску з терміном погашення 7 березня 2029 року.

Зрештою операції облігації з коротшим строком погашення були анульовані, що дозволило зменшити боргове навантаження на державний бюджет поточного року.

Попередні результати

У січні за результатами аукціонів із розміщення ОВДП до державного бюджету було спрямовано понад 46 млрд грн, у 2025 році – близько 570 млрд грн.

Від початку повномасштабного вторгнення обсяг коштів, залучених через внутрішні запозичення, перевищив 2,1 трлн грн.

"В умовах повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП залишається другим за обсягом джерелом фінансування державного бюджету після зовнішніх запозичень. У 2026 році Міністерство фінансів планує залучити через ОВДП до 420 млрд грн", – зазначили в Мінфіні.

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Як купити облігації

Придбати облігації може кожен охочий – у застосунку "Дія", у банках або через брокерів.

Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 грн, $1 000 або 1 000 євро.

У застосунку "Дія" це можна зробити наступним чином:

у розділі "Послуги" потрібно обрати "Військові облігації",

визначити тип облігації з переліком українських міст або територій,

обрати банк чи брокера,

заповнити контактні дані,

підписати документи та здійснити оплату.

Як повідомлялося, раніше в лютому Міністерство фінансів вшосте знизило ставки за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), хоча до цього вони були незмінними з квітня 2025 року.

У січні Мінфін вперше з квітня минулого року почав знижувати ставки за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики.

Цей процес прискорився після того, як Національний банк з 30 січня знизив облікову ставку до 15% річних з рівня 15,5%, на якому вона перебувала з березня 2025 року.