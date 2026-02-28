У ДАР зареєстровано понад 200 тис агровиробників: більшість ‒ малі та середні бізнеси

Наразі в Державному аграрному реєстрі (ДАР) зареєстровано понад 200 тисяч агровиробників, які обробляють близько 20 млн гектарів землі.

Про це заявив заступник міністра Денис Башлик в ефірі телеканалу "Суспільне", інформує пресслужба Міністерства економіки.

"Наразі в ДАР зареєстровано понад 200 тисяч агровиробників, які обробляють близько 20 млн гектарів землі. Це суттєво уточнило структуру сектору: якщо раніше офіційна статистика фіксувала значно меншу кількість малих фермерів, то нині в реєстрі їх уже в рази більше. Близько 80% користувачів платформи – малі та середні виробники, що спростовує поширені уявлення про домінування виключно великих агрохолдингів", ‒ підкреслив Башлик.

Заступник міністра зазначив, що завдяки реєстру вдалося значно уточнити структуру аграрного сектору: якщо раніше офіційна статистика показувала набагато меншу кількість малих фермерів, то тепер у реєстрі їх уже в рази більше.

"Наше завдання – щоб 100% державної підтримки агросектору надавалося саме через ДАР. Після нескладної онлайн-реєстрації система автоматично підтягує необхідні дані, а фермер отримує персональні повідомлення про доступні програми підтримки – від субсидій і кредитів до грантів. Фактично ми переходимо від розпорошених оголошень до швидкої й адресної допомоги", ‒ наголосив Башлик.

За його словами, особливий акцент робиться на малих агровиробниках, для яких доступ до програм підтримки раніше був ускладненим. Саме через ДАР подання заявки займає лічені хвилини, що є критично важливим в умовах повномасштабної війни, коли малі фермери потребують швидких рішень і мінімуму бюрократії.

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Крім того, Денис Башлик повідомив, що реєстр уже використовується не лише для надання фінансової допомоги: через нього аграрії вже отримували зернові рукави, насіння, добрива та інші ресурси, необхідні для стабільної роботи господарств.

Як повідомлялося, Державний аграрний реєстр (ДАР) офіційно перейшов у повну власність держави. 20 лютого відбулася технічна передача системи до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Таким чином, відтепер держава володіє ДАР разом із усіма майновими правами інтелектуальної власності та забезпечує його подальший розвиток, інтеграцію до національних систем управління й повне адміністрування.