Фінансова звітність держкомпаній України знову стане публічною: терміни від МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтримує Україну в підвищенні прозорості та ефективності управління державними підприємствами. Ключові держкомпанії відновлять публікацію фінансової звітності до червня 2026 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву заступниці керівника місії МВФ в Україні Сучанан Тамбунлертчай.

"Одним із зобов'язань, які взяла на себе влада, є початок публікації фінансової звітності ключових державних підприємств, щоб зробити ці ключові показники ефективності доступними для громадськості, аби громадськість та інші зацікавлені сторони також могли оцінити ефективність цих державних підприємств", – зазначила вона на брифінгу у п’ятницю.

Тамбунлертчай уточнила, що в програмі МВФ не встановлено конкретних кількісних цільових показників для державних підприємств.

Згідно з меморандумом економічної та фінансової політики України, опублікованим Фондом у п’ятницю, публікація фінансової звітності провідних державних підприємств відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) відновиться до кінця червня 2026 року. При цьому передбачено відповідні редагування для захисту інформації про критичну інфраструктуру та подовжено термін публікації до одного року.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

До кінця червня 2026 року також розпочнеться розробка річного звіту про діяльність державних підприємств відповідно до вимог Стандартної операційної процедури (СОП). Звіт буде розширено, щоб включати інформацію про фінансові показники провідних держпідприємств за допомогою єдиного набору індикаторів, платежі до державного бюджету та отриману фіскальну підтримку, конкретні зобов’язання в рамках PSO (публічних спеціальних зобов’язань) та квазіфіскальну діяльність кожного підприємства.

Такий звіт публікуватиметься щорічно, починаючи з кінця вересня 2026 року за підсумками 2025 року, і поступово охоплюватиме дедалі більше державних підприємств.

Крім того, Україна зобов’язалася забезпечити публікацію фінансової звітності, яка відображає чітке розділення діяльності, пов’язаної з PSO, та діяльності, не пов’язаної з PSO, для всіх державних підприємств, на які поширюються PSO, ‒ до кінця червня 2027 року.

Як повідомлялося, влада України може підвищити ставку податку на додану вартість (ПДВ) у разі реалізації песимістичного сценарію, закладеного в новій програмі співпраці з МВФ.

Згідно з оцінками МВФ, негативний сценарій нової програми передбачає, що війна матиме значно сильніший вплив на економіку у 2026 році, триватиме протягом 2027 року та поступово перейде у стан замороженого конфлікту до кінця 2028 року. Базовий сценарій програми передбачає припинення активних бойових дій до кінця поточного року.