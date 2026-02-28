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Новини Випробування Китаю
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Бум дешевих сонячних панелей: Китай вперше виробив більше сонячної енергії, ніж вітрової

китай

Минулого року в Китаї вперше виробництво сонячної енергії перевищило виробництво вітрової. Бум дешевих сонячних панелей продовжує трансформувати енергетичну систему країни та її кліматичну траєкторію.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на щорічний звіт Національного бюро статистики КНР.

Згідно зі звітом, у 2025 році Китай виробив 1,17 млн гігават-годин електроенергії з сонячних джерел ‒ на 40% більше, ніж роком раніше. Це дозволило обійти виробництво електроенергії з вітрових джерел, яке зросло лише на 13% і склало 1,13 млн гігават-годин.

Швидке нарощування потужностей відновлюваних джерел дало змогу Китаю задовольнити зростання споживання електроенергії минулого року без збільшення спалювання вугілля на електростанціях. Виробництво теплової енергії скоротилося на 0,7%.

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Водночас вугілля залишається основним джерелом енергії в країні: його частка в загальному енергоспоживанні у 2025 році знизилася лише до 51,4%. Загальне споживання вугілля зросло на 0,1%, що, ймовірно, пов’язано з розширенням використання вугілля в хімічній промисловості для переробки на хімічну сировину.

Минулого року Китай виробив сонячної електроенергії більше, ніж становить загальне виробництво електроенергії в усій Японії. Сонячні панелі зараз забезпечують 11% загального виробництва електроенергії в країні проти менш ніж 1% десять років тому.

Цього вдалося досягти завдяки потужному ланцюгу постачань, створеному китайськими компаніями, та універсальності технології, яка швидко розгортається на різних територіях ‒ від величезних пустельних сонячних електростанцій до невеликих дахових установок у селах.

Проте зростання сонячної енергетики супроводжується проблемами. Більшість виробників обладнання зазнають збитків через надлишкові потужності та падіння цін. Великий приплив сонячної генерації в денний час вимагає значних інвестицій у лінії електропередач та системи накопичення енергії, щоб уникнути втрат електроенергії.

Вітрова енергетика зазвичай виробляє електроенергію протягом більшої кількості годин на добу, ніж сонячна, тому її лише зараз обійшли за загальним обсягом виробництва. Водночас встановлена потужність сонячних панелей у Китаї вже кілька років перевищує вітрову.

Як повідомлялося, Китай демонструє значні досягнення у розвитку потужностей відновлюваної енергетики в глобальному масштабі, зокрема в секторі сонячної генерації. У пустелі розпочато будівництво масштабного проєкту під назвою "Велика стіна енергії", який складатиметься з восьми мільйонів сонячних панелей і матиме загальну потужність 100 ГВт.

Довжина майбутньої сонячної "стіни" становитиме майже 133 км, а ширина ‒ 25 км. Це не перший великий сонячний проєкт Китаю в пустельній зоні: у районі Шагехуань уже встановлено сонячні потужності на 455 ГВт. Водночас, як зазначає розробник проєкту Ordos Energy, ця "стіна" вирізняється тим, що вироблятиме "більш ніж достатньо" електроенергії, щоб повністю покрити потреби Пекіну.

Автор: 

Китай (2393) виробництво (1539) вугілля (1886) станція (16) електроенергія (4686) сонячна енергетика (274)
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Топ коментарі
+3
Звісно що розстріляють , у Китаї це іноді роблять щоб створити видимість боротьби з корупцією . Питання у іншому - якби всі корупціонери були розстріляні , то звідки б узявся цей мер , адже він накрадене не за день нагріб і ці кошти йому хтось же давав ? Саме головне - якби людина знала про невідворотність покарання - вона крала б ? Це так як і у нас - тисячі крадуть , одиниць "ловлять" , декого з тих "одиниць" навіть судять , просто поміж мільярда з гаком китайців ці випадки не так у очі кидаються як при наших тридцяти-сорока мільйонах ((( У моїх знайомих дочка вийшла заміж за китайця , батько якого мер міста з населенням у кілька мільйонів , то вони його "маленьким " називають ((
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01.03.2026 19:05 Відповісти
+3
А ну ка розкажить за альтернативу. Уважно послухаю....
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01.03.2026 20:46 Відповісти
+2
Розстріли за корупцію все ж трохи працюють.
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01.03.2026 16:35 Відповісти
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Розстріли за корупцію все ж трохи працюють.
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01.03.2026 16:35 Відповісти
Звісно що "працюють "... місяць-два тому арештували чергового мера , то гроші не рахували , а важили тоннами , також разом з папірцями вилучили кілька тонн золота натурального і зачитали список нерухомості (((
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01.03.2026 16:53 Відповісти
А далі що? Відпустили в ізраїль, чи пристрелили? Який сигнал дали його наступнику?
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01.03.2026 18:49 Відповісти
Звісно що розстріляють , у Китаї це іноді роблять щоб створити видимість боротьби з корупцією . Питання у іншому - якби всі корупціонери були розстріляні , то звідки б узявся цей мер , адже він накрадене не за день нагріб і ці кошти йому хтось же давав ? Саме головне - якби людина знала про невідворотність покарання - вона крала б ? Це так як і у нас - тисячі крадуть , одиниць "ловлять" , декого з тих "одиниць" навіть судять , просто поміж мільярда з гаком китайців ці випадки не так у очі кидаються як при наших тридцяти-сорока мільйонах ((( У моїх знайомих дочка вийшла заміж за китайця , батько якого мер міста з населенням у кілька мільйонів , то вони його "маленьким " називають ((
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01.03.2026 19:05 Відповісти
А в нас посіпаки олігархату заявляють що немає альтернативи ТЕЦ для Києва..
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01.03.2026 20:35 Відповісти
А ну ка розкажить за альтернативу. Уважно послухаю....
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01.03.2026 20:46 Відповісти
Якщо чесно Київ міг би на біогазу себе забезпечити але з нашими прикоритними це щось з розділу фантастики .. в ви не бачите на прикладі Києва правого берега?? Там міні ТЕЦ справляються а на лівому березі немає альтернативи... Логічно? Якщо вірити журнашлюхам то так... А все тому що ахмєтка і ко не збудувала жодної ТЕЦ а лише обкрадає державу... І їм простіше заплатити замовну статтю ніж щось будувати
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02.03.2026 11:13 Відповісти
Міні ТЕЦ прекрасно справляються, лише тому, що в них не прилетіло... На лівому березі немає газу потрібного тиску - прокладати його - справа не одного року. Не забувайте ще про санітарні норми та громадське обговорення (слухання) при визначенні "площадок " під будівництво чисельних мініТЕЦ. Що опит грамадських слухань останніх довоенних років каже? Де завгодно, тільки не біля мене.
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02.03.2026 11:50 Відповісти
Структура виробництва електроенергії (орієнтовні частки) в КНР

Вугілля~58-60% Гідроенергетика~13-14% Вітрова енергетика~9-10% Сонячна енергетика~6-9% Ядерна енергетика~5% Природний газ~3% Біомаса та інші~2%
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01.03.2026 20:53 Відповісти
В них погода для цього підходить - на більшій частині країни морозні проте ясні зими! А в нас в кращому випадку в лютому якась вироботка буде. Грудень, січень взагалі простой...
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01.03.2026 21:08 Відповісти
Оскільки виробництво електроенергії з відновлюваних джерел стрімко дешевшає, у виграші опиняться ті країни, де цей зріст попиту буде задоволено за рахунок введення сонячних і вітрових електростанцій, а також потужних акумуляторів.

Минулого року Китай виробив 22% усієї електроенергії на сонячних і вітрових електростанціях, тоді як США - 18%. До 2030 року розрив збільшиться: у Китаї буде 37%, у США - всього 23%.

Навіть Індія електрифікується швидше за Америку - там ця частка зросте з 14% до 24%. У ЄС тим часом вже 30%, а у 2030 році буде 46%, прогнозує IEA.
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02.03.2026 07:22 Відповісти
Китай володіє найбільшими запасами літію - тому активно через чисельні "зелені рухи" та невибагливу "рекламу" намагається, як свого часу русня із природнім газом, промити мізки та поставити інші країни в залежність від себе.
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02.03.2026 11:55 Відповісти

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