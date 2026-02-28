ДПС оновила інтерактивний дашборд: тепер податки видно в кілька кліків

Державна податкова служба у партнерстві з Центром досліджень фіскальної політики оновила дашборд податкових надходжень до загального фонду державного бюджету. Новий дашборд є повністю інтерактивним і дозволяє відмовитися від складних таблиць та великих масивів файлів.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.

Новий дашборд є повністю інтерактивним і дозволяє відмовитися від складних таблиць та великих масивів файлів. Користувач може обрати будь-який місяць, зробити кілька кліків ‒ і отримати повну картину виконання дохідної частини бюджету.

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На першому рівні дашборду відображаються:

план надходжень;

фактичні надходження;

відхилення від плану;

ключові податки, що формують основу бюджету;

податки з перевиконанням та ті, де є відставання;

кругова діаграма структури доходів, яка показує, який податок займає найбільшу частку;

графік динаміки для оцінки змін у часі.

Наступні рівні надають глибшу аналітику:

перехід до конкретного податку з розбором його складових;

динаміка надходжень за роками.

Окремий рівень присвячено регіональному розподілу:

надходження по областях;

можливість деталізації за регіонами.

Ще один рівень аналізує внесок великих платників податків:

окрема сторінка з даними міжрегіональних управлінь;

структура надходжень від великих платників.

Як повідомлялося, Державна податкова служба запустила новий цифровий інструмент для моніторингу надходжень до загального фонду державного бюджету. Йдеться про інтерактивний дашборд, розміщений на офіційному сайті ДПС, який дає змогу в зручному візуальному форматі стежити за станом сплати податків.

Зокрема, дашборд демонструє загальну картину податкових надходжень, їх структуру та динаміку в поточному й попередніх роках. Користувачі можуть порівнювати показники за різні періоди ‒ місяць, квартал, півріччя або з початку року. Окрім того, інструмент показує частку кожного виду платежу в загальній сумі надходжень.