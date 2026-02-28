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ДПС оновила інтерактивний дашборд: тепер податки видно в кілька кліків

дашборд

Державна податкова служба у партнерстві з Центром досліджень фіскальної політики оновила дашборд податкових надходжень до загального фонду державного бюджету. Новий дашборд є повністю інтерактивним і дозволяє відмовитися від складних таблиць та великих масивів файлів.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.

Новий дашборд є повністю інтерактивним і дозволяє відмовитися від складних таблиць та великих масивів файлів. Користувач може обрати будь-який місяць, зробити кілька кліків ‒ і отримати повну картину виконання дохідної частини бюджету.

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На першому рівні дашборду відображаються:

  • план надходжень;
  • фактичні надходження;
  • відхилення від плану;
  • ключові податки, що формують основу бюджету;
  • податки з перевиконанням та ті, де є відставання;
  • кругова діаграма структури доходів, яка показує, який податок займає найбільшу частку;
  • графік динаміки для оцінки змін у часі.

Наступні рівні надають глибшу аналітику:

  • перехід до конкретного податку з розбором його складових;
  • динаміка надходжень за роками.

Окремий рівень присвячено регіональному розподілу:

  • надходження по областях;
  • можливість деталізації за регіонами.

Ще один рівень аналізує внесок великих платників податків:

  • окрема сторінка з даними міжрегіональних управлінь;
  • структура надходжень від великих платників.

Як повідомлялося, Державна податкова служба запустила новий цифровий інструмент для моніторингу надходжень до загального фонду державного бюджету. Йдеться про інтерактивний дашборд, розміщений на офіційному сайті ДПС, який дає змогу в зручному візуальному форматі стежити за станом сплати податків.

Зокрема, дашборд демонструє загальну картину податкових надходжень, їх структуру та динаміку в поточному й попередніх роках. Користувачі можуть порівнювати показники за різні періоди ‒ місяць, квартал, півріччя або з початку року. Окрім того, інструмент показує частку кожного виду платежу в загальній сумі надходжень.

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бюджет (2178) податки (2856) податкова (427) план (58) надходження (18)
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Дашборд витрат коли буде?
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28.02.2026 16:40 Відповісти
А де хабарі за розблокування податкових накладних? Ще не нажерлися , раз не показують
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28.02.2026 16:41 Відповісти
Дашборд... Слово таке... Що воно... Гівно, срака, капелюх...
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28.02.2026 18:30 Відповісти
Слово капелюх колись теж так само незвично звучало, коли тільки прийшло з заходу (від латинського cappellus).
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28.02.2026 23:33 Відповісти
Дащборд. Що то за срань? В українському словнику такого слова немає. Мало нам свинособачого суржику..потрібно ще якимсь лайном мову засрати.
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28.02.2026 18:37 Відповісти
Давно є. Я його вживаю в своїй українській мові приблизно з 2008р, коли вперше зробив онлайн-графік платежів на сайті. Придумайте щось краще, воно приживеться обов'язково і витіснить інші синоніми.
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28.02.2026 23:36 Відповісти
Ви можете використовувати любе гімно для особистого харчування..Мене бісить публічне спотворення рідної моєї мови .Запитав у гугла що то за дашборд..інформаційна панель. Ну і нафіг той дашборд? Засирати державну мову всіляким іноземним лайном це круто по вашому? Ви таким чином свій інтелектуальний рівень підвищуєте в очах свого оточення?
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01.03.2026 19:30 Відповісти
Теж саме стосується онлайн
Онлайн (англ. online, від англ. on line - «на лінії», «на зв'язку», «у мережі»)
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01.03.2026 19:32 Відповісти

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