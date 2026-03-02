Один контакт ‒ сотні ФОПів: масові телефонні номери заполонили українські бізнес-реєстри. ІНФОГРАФІКА
Понад 3,3 тисячі телефонних номерів одночасно використовують щонайменше 5 ФОПів. Загалом 8,9 тисячі масових номерів зафіксовано серед компаній.
Номер вважається масовим, якщо його зареєстровано щонайменше для 5 ФОПів, повідомляє "Опендатабот".
Наразі в Україні налічується 3 368 масових телефонних номерів для реєстрації ФОПів. Рекордсмен ‒ один номер, на який припадає 1 549 активних ФОПів. Другий номер обслуговує 786 чинних підприємців, третій ‒ 773 ФОПи. Таким чином, один контакт може об’єднувати сотні формально незалежних бізнесів.
Де найбільше масових номерів?
Найбільше масових номерів зареєстровано в Києві ‒ 1 020 (майже третина від загальної кількості).
Далі йдуть:
- Харківська область ‒ 741 (22%);
- Київська область ‒ 640 (19%);
- Дніпропетровська область ‒ 595 (18%).
Один і той самий масовий номер часто використовується одночасно в кількох регіонах.
Сфери застосування
Найпоширеніші сфери застосування масових номерів:
- роздрібна торгівля ‒ 2 013 номерів;
- оптова торгівля ‒ 963;
- ІТ ‒ 922;
- HoReCa ‒ 787;
- нерухомість ‒ 617.
Один номер може одночасно фігурувати в кількох видах економічної діяльності.
Крім того, 3 380 номерів визнані масовими одночасно для ФОПів і для юридичних осіб ‒ тобто вони обслуговують щонайменше 5 компаній та щонайменше 5 ФОПів паралельно.
Як повідомлялося, у 2025 році 80% загальної суми єдиного податку сплатили платники третьої групи ‒ 47,84 млрд грн. В Україні наразі діє 1,63 млн чинних платників єдиного податку, з яких майже половина ‒ 0,8 млн осіб ‒ перебувають саме на третій групі. Підприємці третьої групи сплачують 3% від доходу, якщо є платниками ПДВ, або 5% ‒ якщо працюють без ПДВ.
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