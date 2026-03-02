Від сьогодні банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень не є платіжними засобами: де їх можна обміняти без комісії?

Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років вилучаються з обігу та замінюються на відповідні обігові монети.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Від сьогодні зазначені банкноти перестають бути законним платіжним засобом і повністю вилучаються з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати для готівкових розрахунків, а банки, фінансові установи, торговельні мережі та підприємства сфери послуг не прийматимуть їх як засіб платежу за товари, послуги чи інші операції.

Де можна обміняти без комісії?

Громадяни зможуть обміняти ці банкноти без обмежень і без комісії на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу:

у всіх відділеннях банків України ‒ протягом року з дати вилучення, тобто до 26 лютого 2027 року включно;

в уповноважених банках (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ") ‒ протягом трьох років з дати вилучення, тобто до 28 лютого 2029 року включно;

у Національному банку України ‒ безстроково.

Чому це відбувається?

Банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень практично зникли з роздрібної торгівлі ‒ громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їхньої придатності становить близько 2,5 років, тож більшість з тих, що ще залишалися в обігу, вже сильно зношені.

Поступове вилучення цих банкнот банками України, уповноваженими банками та Національним банком триває вже майже шість років.

Як повідомлялося, Національний банк з 25 лютого ввів у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень. На зворотному боці цих банкнот у правій верхній частині розміщено патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!".

Всі інші елементи дизайну та захисні ознаки повністю відповідають банкнотам номіналом 200 гривень зразка 2019 року, які вже перебувають в обігу.