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Новини банки
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Від сьогодні банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень не є платіжними засобами: де їх можна обміняти без комісії?

банкноти

Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років вилучаються з обігу та замінюються на відповідні обігові монети.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Від сьогодні зазначені банкноти перестають бути законним платіжним засобом і повністю вилучаються з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати для готівкових розрахунків, а банки, фінансові установи, торговельні мережі та підприємства сфери послуг не прийматимуть їх як засіб платежу за товари, послуги чи інші операції.

Де можна обміняти без комісії?

Громадяни зможуть обміняти ці банкноти без обмежень і без комісії на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу:

  • у всіх відділеннях банків України ‒ протягом року з дати вилучення, тобто до 26 лютого 2027 року включно;
  • в уповноважених банках (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ") ‒ протягом трьох років з дати вилучення, тобто до 28 лютого 2029 року включно;
  • у Національному банку України ‒ безстроково.

Чому це відбувається?

Банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень практично зникли з роздрібної торгівлі ‒ громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їхньої придатності становить близько 2,5 років, тож більшість з тих, що ще залишалися в обігу, вже сильно зношені.

Поступове вилучення цих банкнот банками України, уповноваженими банками та Національним банком триває вже майже шість років.

Як повідомлялося, Національний банк з 25 лютого ввів у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень. На зворотному боці цих банкнот у правій верхній частині розміщено патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!".

Всі інші елементи дизайну та захисні ознаки повністю відповідають банкнотам номіналом 200 гривень зразка 2019 року, які вже перебувають в обігу.

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банки (7232) банкнота (137) гривня (1828) Комісія (32) монети (214) НБУ (9740)
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Топ коментарі
+8
Ну ось дурню повну утворили з неможливістю розраховуватись цими банкнотами. В Европі чи в США можна БЕЗ проблем розраховуватись банкнотами старих зразків і ніхто нічого не скаже. Виводили б поступово з обігу та і все.
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02.03.2026 12:16 Відповісти
+6
У Міндіча із Цукерманом.
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02.03.2026 11:17 Відповісти
+5
100, 200, 500 та 1000 шагів відповідно. 😁
Чисто, щоб Пишному приємно було.
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02.03.2026 10:59 Відповісти
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100, 200, 500 та 1000 шагів відповідно. 😁
Чисто, щоб Пишному приємно було.
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02.03.2026 10:59 Відповісти
У депутатів теж можна обміняти.
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02.03.2026 10:59 Відповісти
У Міндіча із Цукерманом.
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02.03.2026 11:17 Відповісти
звичайно в шоці, що ці громадяни Ізраїлю мали протекцію в офісі Зе і їх вільно випустили з награбованим, хоча останній так само може мати паспорт Ізраїля.
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02.03.2026 16:55 Відповісти
Какая неожиданность. Хорошо бабушек в селе нагнули. Никогда такого не было и вот опять!
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02.03.2026 11:21 Відповісти
Ну гривні взагалі не потрібно довго тримати під матрацом. Не вспіваєш зібрати як це вже макулатура яку ніде не приймають. Представте собі тих наприклад хто на фронті чи біженців чи по інших причинах не встих обміняти старі банкноти. Замість того щоб люди мали право обміняти старі банкноти чи монети хоча б в банку після любого терміну, кінчена влада просто грабує людей. Така сама фішка з нерухомістю. Не встих за пів року переоформити спадщину після смерті батьків то вважай що подарував своє сімейне майно державі, тобто держимордам.
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02.03.2026 11:34 Відповісти
Ну ось дурню повну утворили з неможливістю розраховуватись цими банкнотами. В Европі чи в США можна БЕЗ проблем розраховуватись банкнотами старих зразків і ніхто нічого не скаже. Виводили б поступово з обігу та і все.
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02.03.2026 12:16 Відповісти
ну,якби так і є, долар США дійсний з 1914 року і по сьоодні.
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02.03.2026 15:44 Відповісти
не розумію , вони всі не дійсні чи тільки купюри з датою випуска 2003-2007 ?
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02.03.2026 14:44 Відповісти
всі
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03.03.2026 03:14 Відповісти
ЧОМУ НЕ ВИВОДИТИ ПОСТУПОВО?
ПРОСТО НЕ ДРУКУВАТИ,ТА ВИЙМАТИ З ОБІГУ У БАНКАХ?
ЧИ ЩОБ НЕ СТАВИТИ РАКОМ САМИХ НЕ ЗАХИЩЕНИХ ТА СТВОРЮВАТИ ДОДАТКОВІ ПРОБЛЕМИ НІЯК?????
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02.03.2026 19:05 Відповісти
Грамотії-так всі чи тільки бумажні купюри?
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02.03.2026 22:01 Відповісти
Тільки паперові.
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07.03.2026 14:33 Відповісти
Всьо....переходимо на Євро
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03.03.2026 07:59 Відповісти

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