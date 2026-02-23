Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 640 6

Нацбанк введе в обіг оновлену банкноту 200 гривень. Що зміниться?. ФОТО

Нові 200 гривень

Національний банк України з 25 лютого вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень.

Вони міститимуть патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям слава!", розміщене у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот, повідомляє пресслужба НБУ.

Всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідатимуть банкнотам номіналом 200 гривень зразка 2019 року, які вже перебувають в обігу.

З 25 лютого Нацбанк почне видачу нових модифікованих банкнот банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.

"Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 200 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти. Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 200 гривень попередніх років виготовлення", – додали у Нацбанку.

Нові 200 гривень

Читайте також: Нацбанк виводить з обігу всі банкноти до 20 гривень: їх припинять приймати вже з 2 березня

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Національний банк розпочав випуск модифікованих банкнот національної валюти, доповнивши дизайн гаслом: "Слава Україні! Героям слава!"

У обіг уже введенні модифіковані з таким написом номіналами 20, 50, 500 та 1000 гривень. Про введення в обіг модифікованих банкнот номіналом 100 гривень Нацбанк обіцяє повідомити додатково.

Автор: 

банкнота (137) гривня (1823) НБУ (9730)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.02.2026 15:27 Відповісти
Странно выглядит когда обе части "Слава Україні! Героям слава!" пишут вместе от одного лица.

Это как на открытке написать:

С рождеством! Спасибо, вас тоже с праздником.
показати весь коментар
23.02.2026 15:40 Відповісти
Зміниться підпис голови НБУ. Тільки заради цього всі нові голови НБУ міняють банкноти на нові. Щоб свій підпис бачити на грошах.
показати весь коментар
23.02.2026 18:10 Відповісти
чесно , оця затєя виглядає як якась дурня
прям на часі міняти підписи на банкнотах, ніби від того грошей побільшає чи що має статись ?
може вже купюру з мордою зеленського надрукуємо юбілейну чи номіналом 2000
показати весь коментар
23.02.2026 20:53 Відповісти

показати весь коментар
02.03.2026 11:50 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2026 11:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 