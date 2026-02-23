Нацбанк введе в обіг оновлену банкноту 200 гривень. Що зміниться?. ФОТО

Національний банк України з 25 лютого вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень.

Вони міститимуть патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям слава!", розміщене у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот, повідомляє пресслужба НБУ.

Всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідатимуть банкнотам номіналом 200 гривень зразка 2019 року, які вже перебувають в обігу.

З 25 лютого Нацбанк почне видачу нових модифікованих банкнот банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.

"Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 200 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти. Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 200 гривень попередніх років виготовлення", – додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Національний банк розпочав випуск модифікованих банкнот національної валюти, доповнивши дизайн гаслом: "Слава Україні! Героям слава!"

У обіг уже введенні модифіковані з таким написом номіналами 20, 50, 500 та 1000 гривень. Про введення в обіг модифікованих банкнот номіналом 100 гривень Нацбанк обіцяє повідомити додатково.