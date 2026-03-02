Наслідки іранської кризи: Ціни на газ в Європі зросли одразу на 28%

Ціни на природний газ у Європі різко зросли через побоювання серйозних перебоїв у глобальному постачанні енергоносіїв на тлі бойових дій на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ф'ючерси на ключові бенчмарки підскочили на 28% ‒ найбільше зростання з серпня 2023 року ‒ після того, як протягом вихідних рух танкерів через Ормузьку протоку майже повністю зупинився. Цей водний шлях є критично важливим маршрутом, через який проходить близько 20% світового експорту зрідженого природного газу.

Ця криза може стати найпотужнішим потрясінням для газових ринків з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хоча основний обсяг ЗПГ з Близького Сходу купують азійські країни, будь-які перебої посилять конкуренцію за альтернативні джерела, що автоматично підніме ціни по всьому світу, зокрема в Європі.

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Європа перебуває в особливо вразливому становищі. Запаси газу в регіоні зараз надзвичайно низькі, а для підготовки до наступної зими необхідно імпортувати значні обсяги СПГ уже цього літа. За оцінками Goldman Sachs Group Inc., якщо судноплавство через Ормузьку протоку буде заблоковано на місяць, європейські ціни на газ можуть зрости більш ніж удвічі.

Як повідомлялося, виробники нафти на Близькому Сході зможуть підтримувати видобуток не довше 25 днів у разі повного блокування Ормузької протоки через регіональний конфлікт. Рух танкерів через протоку, якою проходить приблизно п’ята частина світового експорту нафти та зрідженого природного газу ‒ фактично припинився через самообмеження, введені судновласниками, хоча офіційного закриття протоки не оголошували.