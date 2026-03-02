Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини газ
1 702 4

Наслідки іранської кризи: Ціни на газ в Європі зросли одразу на 28%

газ

Ціни на природний газ у Європі різко зросли через побоювання серйозних перебоїв у глобальному постачанні енергоносіїв на тлі бойових дій на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ф'ючерси на ключові бенчмарки підскочили на 28% ‒ найбільше зростання з серпня 2023 року ‒ після того, як протягом вихідних рух танкерів через Ормузьку протоку майже повністю зупинився. Цей водний шлях є критично важливим маршрутом, через який проходить близько 20% світового експорту зрідженого природного газу.

Ця криза може стати найпотужнішим потрясінням для газових ринків з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хоча основний обсяг ЗПГ з Близького Сходу купують азійські країни, будь-які перебої посилять конкуренцію за альтернативні джерела, що автоматично підніме ціни по всьому світу, зокрема в Європі.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Європа перебуває в особливо вразливому становищі. Запаси газу в регіоні зараз надзвичайно низькі, а для підготовки до наступної зими необхідно імпортувати значні обсяги СПГ уже цього літа. За оцінками Goldman Sachs Group Inc., якщо судноплавство через Ормузьку протоку буде заблоковано на місяць, європейські ціни на газ можуть зрости більш ніж удвічі.

Як повідомлялося, виробники нафти на Близькому Сході зможуть підтримувати видобуток не довше 25 днів у разі повного блокування Ормузької протоки через регіональний конфлікт. Рух танкерів через протоку, якою проходить приблизно п’ята частина світового експорту нафти та зрідженого природного газу ‒ фактично припинився через самообмеження, введені судновласниками, хоча офіційного закриття протоки не оголошували.

Автор: 

газ (8130) Європа (666) ціни (4275) експорт (4231) Близький Схід (142)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Орбан врятує!! Зверніться до "Дружби"...з рашею!!
показати весь коментар
02.03.2026 13:44 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2026 15:32 Відповісти
До початку війни в Україні у 2022 році Азія отримувала найбільші обсяги експортованого СПГ зі США, у середньому 46% у період з 2017 по 2021 рік. Після вторгнення Росії в Україну експорт до Європи збільшився, і у 2022 році Європа отримала 69% всього СПГ-експорту зі Сполучених Штатів, зростши з 34% у 2021 році.
З січня по листопад 2025 року Європа отримала 68% обсягів походженням зі США.
показати весь коментар
02.03.2026 15:33 Відповісти
Рудий їблан вліз у лайно. А росія нагріється на цінах на газ та нафту.
показати весь коментар
02.03.2026 17:07 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 