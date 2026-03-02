Росіяни увійшли в 2026 рік з рекордними 67 трлн рублів на банківських рахунках ‒ на 16%, або 9,5 трлн рублів, більше, ніж роком раніше, за даними Центрального банку РФ. Середній вклад по країні становить 419 тис. рублів, у Москві ‒ 1,8 млн рублів.

Ці заощадження ‒ не ознака добробуту, а симптом економіки, що загниває, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Гроші громадян РФ осіли на депозитах завдяки ставкам до 25% річних, штучному зміцненню рубля на 45% та обвалу споживчих настроїв: люди просто бояться витрачати, бо не вірять у завтрашній день. Крім того, населення тримає готівкою ще 17 трлн рублів ‒ показовий факт для країни, де офіційно все "стабільно".

Разом ‒ 84 трлн рублів, або два річні федеральні бюджети РФ. У Кремлі вже відкрито говорять про ризики виходу цієї маси грошей на ринок. Тему активно обговорюють у профільних медіа, і сам факт такого обговорення красномовно свідчить: влада втрачає контроль над ситуацією.

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Тим часом банки з літа 2024 року послідовно знижують ставки ‒ з 25% до нинішніх 13-14%, а до кінця року прогнозується падіння до 10%. Росіяни змушені шукати альтернативи, яких практично немає. Нерухомість недоступна: у 95% вкладників на рахунках менше 1,4 млн рублів ‒ суми, якої не вистачить навіть на мінімальний внесок. Товарного ринку, здатного поглинути трильйони заощаджень, у РФ також не існує.

"Аналогія напрошується сама собою – і вона нищівна. Наприкінці 1980-х років СРСР опинився в ідентичній пастці: держава не могла "отоварити" гроші населення, інфляція розганялася, полиці магазинів порожніли, а заощадження перетворювалися на папір. Фінал відомий", ‒ зазначають у СЗРУ.

Якщо розглядати нинішній Кремль як спадкоємця радянської та єльцинської традиції управління кризами ‒ а підстав для іншого трактування немає ‒ то "стурбованість грошовим навісом" для пересічного росіянина означає лише одне: держава вже шукає спосіб забрати реальну вартість цих грошей, замінивши її черговими гаслами.

За наявними даними, депозити пересічних російських вкладників уже перетворилися на фінансовий резерв для основних банків РФ, які фактично перебувають на межі кризи через нестачу капіталу. Водночас ці кошти активно спрямовуються на викуп боргових паперів держави та кредитування держкорпорацій і підприємств ВПК.

Як повідомлялося, початок 2026 року став найгіршим стартом для російського авторинку за останні 20 років. Про це заявив директор із продажу та маркетингу найбільшого російського автовиробника "АвтоВАЗ" Дмитро Костромін.

Реєстрації легкових автомобілів Lada у січні скоротилися на 28,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ‒ до 19,7 тис. штук. Загальний обсяг ринку легкових автомобілів у січні оцінюється в 80,6 тис. одиниць ‒ на 9,5% менше, ніж роком раніше.