Виробник "Жигулів" заявив про найгірші за 20 років продажі машин на початку року

Початок поточного року став найгіршим для російського авторинку за останні 20 років.

Про це заявив директор із продажу та маркетингу найбільшого російського автовиробника "АвтоВАЗ" Дмітрій Костромін, передає The Moscow Times.

"Ми робили прогнози, як розпочнеться 2026 рік. На жаль, він почався ще гірше, ніж ми прогнозували. На мій погляд, це, мабуть, найгірші січень-лютий за останні 20 років статистики. Якщо ще й методику підрахунку ринку трохи підправити та враховувати саме нові автомобілі, які реально продаються та ставляться на реєстрацію, ринок за фактом ще гірший", – сказав Костромін.

Російське агентство "Автостат" раніше повідомило про зниження реєстрацій легкових Lada в січні на 28,7% рік до року, до 19,7 тис. штук.

При цьому загальний обсяг авторинку минулого місяця оцінювався в 80,6 тис. одиниць, що на 9,5% менше у порівнянні з тим самим місяцем роком раніше.

За словами Костроміна, єдиним позитивним моментом є те, що цього року у виробників не завантажено складів.

Вдночас він визнав, що "без креативних ідей цей ринок, напевно, не витягнути".

Прогноз на рік

При цьому Костромін висловив сподівання, що зростання продажів нових автомобілів розпочнеться в другому півріччі й тоді вдасться повторити торішній результат.

До цього "АвтоВАЗ" прогнозував, що в Росії в поточному році продадуть 1,5 млн легкових машин і LCV, що на 7% більше за показник 2025 року. Сама компанія збиралася збільшити продаж на 9% рік до року – до 370 тис. машин.

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Проблеми "АвтоВАЗу"

Раніше повідомлялося, що автовиробник "АвтоВАЗ" скоротив план продажу на лютий через низький попит на автомобілі Lada.

У січні компанія продала на 29% менше машин, ніж рік тому, і на 38% – порівняно з груднем. Таким чином, це набагато гірше за ринок: усього за місяць у Росії було продано 80,6 тис. нових легкових автомобілів – на 10% менше, ніж у січні 2025 року.

На тлі кризи "АвтоВАЗ" наприкінці вересня минулого року перевів виробництво на чотириденний робочий тиждень. Керівництво пояснило цей крок прагненням зберегти колектив та уникнути масових звільнень, плануючи зберігати такий графік протягом півроку.

Проте вже в жовтні на заводі почалися звільнення через скорочення заробітної плати. За словами робітників, після підписання літньої угоди про перехід на скорочений тиждень у них скасували бонусні виплати та оплату понаднормових годин.

У спробі утримати персонал підприємство почало переводити частину виробничників на підсобні роботи: прибирання промислових приміщень, очищення конвеєрів та виконання ремонтних завдань щоп'ятниці. За 32 години таких "госпробіт" обіцяли близько 16 тис. руб., за 40 годин – приблизно 32 тис. руб., проте співробітники стверджували, що умови праці важкі, а доступ до підробітків мають далеко не всі.

У листопаді 2025 року повідомлялося, що "АвтоВАЗ" на тлі падіння продажів готується вдвічі скоротити виробництво і приблизно так само урізати зарплати робітникам. У такому режимі підприємство пропрацює щонайменше до середини 2026 року в розрахунку на відновлення попиту на автомобілі. На заводі введуть одну зміну замість трьох, а зарплати можуть знизитись з поточних 70 тис. до 40 тис. руб. на місяць.