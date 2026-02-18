Виробник "Жигулів" поскаржився на відсутність покупців і скоротив план продажів на 15%

Найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" скоротив план продажу на лютий через низький попит на автомобілі Lada.

Про це повідомив голова компанії Максим Соколов, передає The Moscow Times.

"Скоригували суттєво – на 15%, але за темпами продажів ми сьогодні не виходимо навіть на цю траєкторію", – сказав Соколов.

При цьому він висловив сподівання, що в лютому в "АвтоВАЗу" таки куплять понад 20 тис. автомобілів. У січні компанія змогла продати лише 19,6 тис.

"Позитивних коментарів із надіями на початок 2026 року з огляду на обсяги авторинку та темпи продажів я не чув. І загалом цей песимізм себе виправдав", – заявив Соколов.

Він також звернув увагу на серйозне просідання за обсягами автокредитування, нагадавши, що цим інструментом користуються приблизно дві третини покупців.

За словами Соколова, недавнє зниження ключової ставки із 16% до 15,5% ринок не оживило.

Проблеми "АвтоВАЗу"

"АвтоВАЗ" продовжує здавати позиції на тлі розвитку складальних виробництв китайських марок і "паралельного імпорту".

У січні компанія продала на 29% менше машин, ніж рік тому, і на 38% – порівняно з груднем. Таким чином, це набагато гірше за ринок: усього за місяць у Росії було продано 80,6 тис. нових легкових автомобілів – на 10% менше, ніж у січні 2025 року.

На тлі кризи "АвтоВАЗ" наприкінці вересня минулого року перевів виробництво на чотириденний робочий тиждень. Керівництво пояснило цей крок прагненням зберегти колектив та уникнути масових звільнень, плануючи зберігати такий графік протягом півроку.

Проте вже в жовтні на заводі почалися звільнення через скорочення заробітної плати. За словами робітників, після підписання літньої угоди про перехід на скорочений тиждень у них скасували бонусні виплати та оплату понаднормових годин.

У спробі утримати персонал підприємство почало переводити частину виробничників на підсобні роботи: прибирання промислових приміщень, очищення конвеєрів та виконання ремонтних завдань щоп'ятниці. За 32 години таких "госпробіт" обіцяли близько 16 тис. руб., за 40 годин – приблизно 32 тис. руб., проте співробітники стверджували, що умови праці важкі, а доступ до підробітків мають далеко не всі.

План на 2026 рік

При цьому 2026 року "АвтоВАЗ" розраховує продати 400 тис. машин, із них 370 тис. – усередині країни. Для цього у нього мають купувати не менше 30,8 тис. Lada на місяць на російському ринку та 2,5 тис. – на експортному. Торік сумарний показник становив 351,4 тис.

Із початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України моделі концерну подорожчали в середньому на 72% – удвічі більше за інфляцію, що накопичилася за цей час, яка склала 36%.

У листопаді 2025 року повідомлялося, що "АвтоВАЗ" на тлі падіння продажів готується вдвічі скоротити виробництво і приблизно так само урізати зарплати робітникам. У такому режимі підприємство пропрацює щонайменше до середини 2026 року в розрахунку на відновлення попиту на автомобілі. На заводі введуть одну зміну замість трьох, а зарплати можуть знизитись з поточних 70 тис. до 40 тис. руб. на місяць.