Виробник "Жигулів" різко скоротить виробництво й уріже зарплати робітників удвічі

Найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" на тлі падіння продажів готується вдвічі скоротити виробництво і приблизно так само урізати зарплати робітникам.

Як пише The Moscow Times, у такому режимі підприємство пропрацює щонайменше до середини 2026 року в розрахунку на відновлення попиту на автомобілі.

На заводі введуть одну зміну замість трьох, а зарплати можуть знизитись з поточних 70 тис. до 40 тис. руб. на місяць. Це станеться через скасування доплат за "госпроботу" – прибирання приміщень та виконання ремонтних завдань. Останні запровадили восени після переходу заводу на чотириденний робочий тиждень, аби частково компенсувати зниження зарплат.

Очікувалося, що в режимі неповного робочого тижня підприємство функціонуватиме до кінця року. За цей час виробництво мало прийти у відповідність із падаючим попитом, а запаси на складах – скоротитися.

У самій компанії заявили, що повернуться до п'ятиденки з 1 січня 2026 року "у зв'язку з вищим виробничим планом". Однак графік виробництва та кількість змін будуть визначатися на основі запиту ринку.

Також у компанії запевнили, що не планують жодних скорочень, продовжують приймати співробітників на роботу, а кількість звільнень за власним бажанням в останній місяць знижується. На даний момент на "АвтоВАЗі" працюють понад 30 тис. осіб.

Раніше глава російського "АвтоВАЗу" Максим Соколов заявив, що правило про обов'язкову закупівлю автомобілів російського виробництва має поширюватися не тільки на органи влади, а й на державні компанії та всі юридичні особи, підконтрольні державі.

Проблеми "АвтоВАЗу"

На російському заводі проблеми спостерігаються вже зараз – економічні показники "АвтоВАЗу" продовжують погіршуватися. Повідомлялося, що виробництво автомобілів Lada на головному заводі російського "АвтоВАЗу" в Тольятті (РФ) за підсумками цього року впаде на 40% – до 274 тис. машин.

Раніше Соколов підтвердив складну ситуацію. Він зазначив, що жовтневий сплеск продажів торкнувся переважно китайських моделей та машин "паралельного імпорту".

Перед тим Соколов заявляв, що загальний обсяг виробництва Lada на всіх майданчиках компанії цього року може становити "понад 300 тис. автомобілів", що значно нижче від початкового плану в 500 тис. штук.

На тлі кризи "АвтоВАЗ" наприкінці вересня перевів виробництво на чотириденний робочий тиждень. Керівництво пояснило цей крок прагненням зберегти колектив та уникнути масових звільнень, плануючи зберігати такий графік протягом півроку.

Проте вже в жовтні на заводі почалися звільнення через скорочення заробітної плати. За словами робітників, після підписання літньої угоди про перехід на скорочений тиждень у них скасували бонусні виплати та оплату понаднормових годин.

У спробі утримати персонал підприємство почало переводити частину виробничників на підсобні роботи: прибирання промислових приміщень, очищення конвеєрів та виконання ремонтних завдань щоп'ятниці. За 32 години таких "госпробіт" обіцяли близько 16 тис. руб., за 40 годин – приблизно 32 тис. руб., проте співробітники стверджували, що умови праці важкі, а доступ до підробітків мають далеко не всі.