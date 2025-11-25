Російський виробник "Жигулів" попередив про обвал випуску машин на 40%

Виробництво автомобілів Lada на головному заводі російського "АвтоВАЗу" в Тольятті (РФ) за підсумками цього року впаде на 40% – до 274 тис. машин.

Як пише The Moscow Times, очікується, що обсяг відвантаженої продукції автозаводу складе 464,5 млрд руб., що на 27,7% менше за показник минулого року.

У записці пояснення до прогнозу соціально-економічного розвитку Тольятті зазначається, що, за консервативним сценарієм, випуск автомобілів у 2026 році знизиться ще на 3,3% – до 265 тис. машин.

Проблеми виробництва відбилися на ринкових показниках. За даними "Автостату", за 10 місяців 2025 продажі нових Lada в Росії впали на 25% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Частка бренду на російському ринку скоротилася до 25,5%.

Президент "АвтоВАЗу" Максим Соколов раніше підтвердив складну ситуацію. Він зазначив, що жовтневий сплеск продажів торкнувся переважно китайських моделей та машин "паралельного імпорту".

Перед тим Соколов заявляв, що загальний обсяг виробництва Lada на всіх майданчиках компанії цього року може становити "понад 300 тис. автомобілів", що значно нижче від початкового плану в 500 тис. штук.

Криза в російському "АвтоВАЗі"

На тлі кризи "АвтоВАЗ" наприкінці вересня перевів виробництво на чотириденний робочий тиждень. Керівництво пояснило цей крок прагненням зберегти колектив та уникнути масових звільнень, плануючи зберігати такий графік протягом півроку.

Проте вже в жовтні на заводі почалися звільнення через скорочення заробітної плати. За словами робітників, після підписання літньої угоди про перехід на скорочений тиждень у них скасували бонусні виплати та оплату понаднормових годин.

У спробі утримати персонал підприємство почало переводити частину виробничників на підсобні роботи: прибирання промислових приміщень, очищення конвеєрів та виконання ремонтних завдань щоп'ятниці. За 32 години таких "госпробіт" обіцяли близько 16 тис. руб., за 40 годин – приблизно 32 тис. руб., проте співробітники стверджували, що умови праці важкі, а доступ до підробітків мають далеко не всі.