Виробник "Жигулів" вимагає зобов’язати російські держкомпанії купувати його машини

Глава російського "АвтоВАЗу" Максим Соколов заявив, що правило про обов'язкову закупівлю автомобілів російського виробництва має поширюватися не тільки на органи влади, а й на державні компанії та всі юридичні особи, підконтрольні державі.

Як пише The Moscow Times, Соколов нагадав, що державою введені досить жорсткі вимоги щодо локалізації автомобілів при закупівлі для державних та муніципальних потреб, і зазначив, що необхідно жорстко контролювати виконання доручення президента РФ Владіміра Путіна, який неодноразово закликав посадовців купувати російські автомобілі.

Соколов наголосив, що у 2026 році на авторинок продовжать тиснути зовнішні чинники. Серед він назвав макрофінансові умови, високу ставку Центробанку РФ та посилення кредитування, а також демпінг із боку китайських брендів. За консервативним прогнозом компанії, 2026 року виробництво скоротиться ще на 3,3% – до 265 тис. машин.

Проблеми "АвтоВАЗу"

На російському заводі проблеми спостерігаються вже зараз – економічні показники "АвтоВАЗу" продовжують погіршуватися. Повідомлялося, що виробництво автомобілів Lada на головному заводі російського "АвтоВАЗу" в Тольятті (РФ) за підсумками цього року впаде на 40% – до 274 тис. машин.

Раніше Соколов підтвердив складну ситуацію. Він зазначив, що жовтневий сплеск продажів торкнувся переважно китайських моделей та машин "паралельного імпорту".

Перед тим Соколов заявляв, що загальний обсяг виробництва Lada на всіх майданчиках компанії цього року може становити "понад 300 тис. автомобілів", що значно нижче від початкового плану в 500 тис. штук.

На тлі кризи "АвтоВАЗ" наприкінці вересня перевів виробництво на чотириденний робочий тиждень. Керівництво пояснило цей крок прагненням зберегти колектив та уникнути масових звільнень, плануючи зберігати такий графік протягом півроку.

Проте вже в жовтні на заводі почалися звільнення через скорочення заробітної плати. За словами робітників, після підписання літньої угоди про перехід на скорочений тиждень у них скасували бонусні виплати та оплату понаднормових годин.

У спробі утримати персонал підприємство почало переводити частину виробничників на підсобні роботи: прибирання промислових приміщень, очищення конвеєрів та виконання ремонтних завдань щоп'ятниці. За 32 години таких "госпробіт" обіцяли близько 16 тис. руб., за 40 годин – приблизно 32 тис. руб., проте співробітники стверджували, що умови праці важкі, а доступ до підробітків мають далеко не всі.