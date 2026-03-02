"Тінь боїться світла": Гетманцев закликає повідомляти йому про схеми ухилення від податків

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев наголосив на основному принципі детінізації економіки: публічність і відкритість залишаються найефективнішою зброєю проти тіньових схем.

"Нагадую: відомо про конкретні факти порушень – пишіть в Telegram-бот. Або на пошту, чи на мій номер телефону. Регулярно нагадую основу основ детінізації: тінь боїться світла, боїться публічності. Це наша спільна сила у боротьбі з нею. А виведені з тіні мільярди – це додаткові надходження до бюджету, додаткові кошти на оборону", ‒ зазначив Гетманцев.

За його словами, всю отриману інформацію він передає правоохоронним органам. Далі проводяться розслідування та надається відповідна правова кваліфікація.

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Гетманцев пояснив, що бізнеси, які потрапили до "Розпаковок", не завжди чекають завершення слідства. Деякі з них самостійно звертаються з запитами: "як виправити ситуацію?".

"Відповідь одна – працювати в білу, без схем з ухилення від оподаткування", ‒ наголосив нардеп.

Гетманцев підкреслив, що він та його команда відкриті для діалогу та комунікації. Він закликав всіх, кому небайдужа ця тема, долучатися до процесу виведення української економіки з тіні ‒ повідомляти про факти порушень, публічно пояснювати, чому схеми ухилення шкідливі для держави, а також поширювати матеріали розслідувань.

Як повідомлялося, в 2023-2024 роках виведення алкогольного та тютюнового ринків з тіні дало помітний фіскальний результат: обсяги виробництва зросли, спиртзаводи працювали на рекордних рівнях, а частка тіньового тютюнового ринку зменшилася до 12,6%. Про це заявив голова парламентського комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев.

За його словами, у 2025 році ключовим показником подальшої детінізації стала підвищена завантаженість спиртових підприємств ‒ вона збільшилася завдяки закону, ухваленому Верховною Радою.