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Новини Податкові порушення
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"Тінь боїться світла": Гетманцев закликає повідомляти йому про схеми ухилення від податків

гетманцев

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев наголосив на основному принципі детінізації економіки: публічність і відкритість залишаються найефективнішою зброєю проти тіньових схем.

"Нагадую: відомо про конкретні факти порушень – пишіть в Telegram-бот. Або на пошту, чи на мій номер телефону. Регулярно нагадую основу основ детінізації: тінь боїться світла, боїться публічності. Це наша спільна сила у боротьбі з нею. А виведені з тіні мільярди – це додаткові надходження до бюджету, додаткові кошти на оборону", ‒ зазначив Гетманцев.

За його словами, всю отриману інформацію він передає правоохоронним органам. Далі проводяться розслідування та надається відповідна правова кваліфікація.

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Гетманцев пояснив, що бізнеси, які потрапили до "Розпаковок", не завжди чекають завершення слідства. Деякі з них самостійно звертаються з запитами: "як виправити ситуацію?".

"Відповідь одна – працювати в білу, без схем з ухилення від оподаткування", ‒ наголосив нардеп.

Гетманцев підкреслив, що він та його команда відкриті для діалогу та комунікації. Він закликав всіх, кому небайдужа ця тема, долучатися до процесу виведення української економіки з тіні ‒ повідомляти про факти порушень, публічно пояснювати, чому схеми ухилення шкідливі для держави, а також поширювати матеріали розслідувань.

Як повідомлялося, в 2023-2024 роках виведення алкогольного та тютюнового ринків з тіні дало помітний фіскальний результат: обсяги виробництва зросли, спиртзаводи працювали на рекордних рівнях, а частка тіньового тютюнового ринку зменшилася до 12,6%. Про це заявив голова парламентського комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев.

За його словами, у 2025 році ключовим показником подальшої детінізації стала підвищена завантаженість спиртових підприємств ‒ вона збільшилася завдяки закону, ухваленому Верховною Радою.

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бізнес (1697) інформація (151) податки (2856) комунікація (7) Гетманцев Данило (592)
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Стільки шкоди, скільки заподіяв Україні цей фсб-шний щур -мало хто б переміг його у цій справі !
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02.03.2026 16:49 Відповісти
Почати з нього?
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02.03.2026 17:07 Відповісти
для початку Енергоатом.
Звідкіля двушка на московію шла, потім відкриваешь в своему телефоні контакти .... а там !
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02.03.2026 17:30 Відповісти
Донецькі електромережі тощо
Луганські електромережі тощо
НАК «Нафтогаз Украины» (включая «Укргаздобычу» и «Укрнафту»),
«ДТЭК Нефтегаз»,
«Burisma Holdings» и «Укрнефтебурение»
НАЕК «Енергоатом»
ДТЕК Енерго
Укргідроенерго
ДТЕК ВДЕ / Elementum Energy / Scatec
АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ)
Обленерго (ДТЕК Мережітощо)
Нафтогазвидобування
Укрнафтобуріння
Надра-геоінвест
Укргазвидобування
Регал петролеум
Горизонти
Полтавська газонафтова компанія
Природні ресурси
ЕСКО-північ
Західнадрасервіс

ДТЕК Західенерго
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02.03.2026 18:20 Відповісти
всі депутати, чиновники, гудносий і його жОПа, всі чиновники аж до села включно, всі ТОВ і ФОП..., не ухиляються тільки мертві
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02.03.2026 19:56 Відповісти
Гетманцев, який все життя ухилявся від податків, тепер вимагає повідомляти йому про ухилення від податків.

Отакий сюр - злодій шукає злодіїв.
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02.03.2026 23:31 Відповісти
Хто буде звертатися до людини якої не вірять?
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03.03.2026 01:19 Відповісти
Хто вже його виведе на світ?
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03.03.2026 19:13 Відповісти

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