"Тінь боїться світла": Гетманцев закликає повідомляти йому про схеми ухилення від податків
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев наголосив на основному принципі детінізації економіки: публічність і відкритість залишаються найефективнішою зброєю проти тіньових схем.
"Нагадую: відомо про конкретні факти порушень – пишіть в Telegram-бот. Або на пошту, чи на мій номер телефону. Регулярно нагадую основу основ детінізації: тінь боїться світла, боїться публічності. Це наша спільна сила у боротьбі з нею. А виведені з тіні мільярди – це додаткові надходження до бюджету, додаткові кошти на оборону", ‒ зазначив Гетманцев.
За його словами, всю отриману інформацію він передає правоохоронним органам. Далі проводяться розслідування та надається відповідна правова кваліфікація.
Гетманцев пояснив, що бізнеси, які потрапили до "Розпаковок", не завжди чекають завершення слідства. Деякі з них самостійно звертаються з запитами: "як виправити ситуацію?".
"Відповідь одна – працювати в білу, без схем з ухилення від оподаткування", ‒ наголосив нардеп.
Гетманцев підкреслив, що він та його команда відкриті для діалогу та комунікації. Він закликав всіх, кому небайдужа ця тема, долучатися до процесу виведення української економіки з тіні ‒ повідомляти про факти порушень, публічно пояснювати, чому схеми ухилення шкідливі для держави, а також поширювати матеріали розслідувань.
Як повідомлялося, в 2023-2024 роках виведення алкогольного та тютюнового ринків з тіні дало помітний фіскальний результат: обсяги виробництва зросли, спиртзаводи працювали на рекордних рівнях, а частка тіньового тютюнового ринку зменшилася до 12,6%. Про це заявив голова парламентського комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев.
За його словами, у 2025 році ключовим показником подальшої детінізації стала підвищена завантаженість спиртових підприємств ‒ вона збільшилася завдяки закону, ухваленому Верховною Радою.
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