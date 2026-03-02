Україна обмежить імпорт вина і винограду з Молдови у відповідь на заборону експорту курятини
Кабінет Міністрів готує проєкт постанови про запровадження режиму ліцензування імпорту винограду, вина та спирту з Молдови.
Це рішення стане заходом у відповідь на дії молдовської сторони, повідомляє пресслужба Мінекономіки України.
Зокрема, підставою для нього стало рішення Національного агентства з безпеки харчових продуктів Республіки Молдова (ANSA) від 26 січня про тимчасове призупинення імпорту м’яса птиці, субпродуктів та продукції, що містить м’ясо птиці, з України.
"Водночас у нотифікації до СОТ було подано некоректну інформацію щодо причин такого рішення, що створює ризики поширення необґрунтованих обмежень на українську агропродовольчу продукцію з боку інших держав", – зауважили у Мінекономіки.
У міністерстві додали, що одразу після цього Україна розпочала перевірку, за її результатами наявність метронідазолу підтвердили лише в одному зразку кормів, що свідчить про несистемний характер інциденту. При цьому жодних невідповідностей у самому м’ясі птиці зафіксовано не було, наголосили у Мінекономіки.
"Запроваджені молдовською стороною обмеження є непропорційними та поширені на продукцію, щодо якої не зафіксовано жодних порушень. Якщо такі рішення не будуть переглянуті на основі доказових результатів і науково обґрунтованої оцінки ризиків, Україна застосовуватиме передбачені міжнародними угодами інструменти захисту своїх економічних інтересів", – наголосив заступник міністра Тарас Висоцький.
За його словами, запровадження ліцензування імпорту молдовської виноробної та спиртової продукції розглядається як "пропорційний і правовий інструмент реагування у разі відсутності конструктивного перегляду обмежень".
Як повідомлялося, за оцінками Міністерства сільського господарства США (USDA), виробництво м’яса птиці в Україні у 2025 році зросло на 1,4% – до 1,41 млн тонн, а у в 2026 році – сягне 1,44 млн тонн.
Поряд з цим, аналітики USDA очікують, що збільшення обсяги виробництва будуть направленні на подальше розширення експорту, який зросте із 463 тис. тонн у 2024 році до 470 тис. тонн у 2025-му та 490 тис. тонн – у 2026 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Реально - дуже файне!
Та і Таіровські вина доволі непогані!
Ці люди мають своєрідне семантичне ядро: "пиво, молоко, вино з порошка", "от раніше все було натуральне", "м'ясо то антибіотики", "беріть домашнє" , "картопля, і т.д. то все хімія"...
ТО ТІЛЬКИ В НАШИХ МРІЯХ ТАМ ВСЕ КРАЩЕ НІЖ В УКРАЇНІ,
ПО ФАКТУ ТІЖ БАРИГИ,
ТА ТОЙ САМИЙ ШМУРДЯК
Та роки пройдуть, як домовиимся, якщо фермери і без України кожен рік перекривають дороги вимагають крмпенсацій і закритиів ринків від конкурентів?
Але для повноцінного вступу, потрібно дууже багато чого узгодити, крім пустопорожньої болтовні Зеленьського.
А щодо вин яких ви перерахували , вони робляться з виноматеріалів з Молдови. Поцікавтесь.
Звичайно що Україна переживе без вина, да і взагалі без України, як і Молдова без наших курей.
Типа нафіга нам вонючі українські кури, як своїх вистачає
Підозрюю - Лисий розводить - а пікалов щупає.