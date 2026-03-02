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Новини
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Україна обмежить імпорт вина і винограду з Молдови у відповідь на заборону експорту курятини

Україна обмежить імпорт вина і винограду з Молдови

Кабінет Міністрів готує проєкт постанови про запровадження режиму ліцензування імпорту винограду, вина та спирту з Молдови.

Це рішення стане заходом у відповідь на дії молдовської сторони, повідомляє пресслужба Мінекономіки України.

Зокрема, підставою для нього стало рішення Національного агентства з безпеки харчових продуктів Республіки Молдова (ANSA) від 26 січня про тимчасове призупинення імпорту м’яса птиці, субпродуктів та продукції, що містить м’ясо птиці, з України.

"Водночас у нотифікації до СОТ було подано некоректну інформацію щодо причин такого рішення, що створює ризики поширення необґрунтованих обмежень на українську агропродовольчу продукцію з боку інших держав", – зауважили у Мінекономіки.

У міністерстві додали, що одразу після цього Україна розпочала перевірку, за її результатами наявність метронідазолу підтвердили лише в одному зразку кормів, що свідчить про несистемний характер інциденту. При цьому жодних невідповідностей у самому м’ясі птиці зафіксовано не було, наголосили у Мінекономіки.

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"Запроваджені молдовською стороною обмеження є непропорційними та поширені на продукцію, щодо якої не зафіксовано жодних порушень. Якщо такі рішення не будуть переглянуті на основі доказових результатів і науково обґрунтованої оцінки ризиків, Україна застосовуватиме передбачені міжнародними угодами інструменти захисту своїх економічних інтересів", – наголосив заступник міністра Тарас Висоцький.

За його словами, запровадження ліцензування імпорту молдовської виноробної та спиртової продукції розглядається як "пропорційний і правовий інструмент реагування у разі відсутності конструктивного перегляду обмежень".

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Як повідомлялося, за оцінками Міністерства сільського господарства США (USDA), виробництво м’яса птиці в Україні у 2025 році зросло на 1,4% – до 1,41 млн тонн, а у в 2026 році – сягне 1,44 млн тонн.

Поряд з цим, аналітики USDA очікують, що збільшення обсяги виробництва будуть направленні на подальше розширення експорту, який зросте із 463 тис. тонн у 2024 році до 470 тис. тонн у 2025-му та 490 тис. тонн – у 2026 році.

Автор: 

імпорт (2638) Молдова (569) експорт (4231) курятина (193) Мінекономрозвитку (2103)
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Топ коментарі
+13
я посню. Українські бариги годують курей шмурдяком, пічкають протеїнами і антибіотиками - і дійсно досить успішно створили дешевий (але не надто якісний м"ясовмісний продукт). Молдова доречно і логічно, як і низка інших країн вирішила захистити своїх виробників від навали дешевого українського шмурдяка. Натомість Україна (значно більша економіка навіть в умовах страшної війни) - вирішила погратися в обіженку і знайшла привід як помститися країні, яка хоч і невелика, але завжди підтримувала нас, маючи настільки сер1озну і хитку ситуацію і окупацію. Ну і що ж? на радість місцевим алкобаригам, що гонять перважно шмурдло - вирішили заборонити нормальні вина. Замість того, щоб якось ввічливо проконсультуватися, поговорити, поводить себе зе влада, як паршиве бидло.
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02.03.2026 17:13 Відповісти
+9
Зі звичайного жарту розвів безглузду полеміку, ображаючи всіх українського виробника! Сидиш за кордоном, то не вказуй нам, що робити! Не захленись високоякісним ******* чи Heineken!
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02.03.2026 17:56 Відповісти
+8
Купуй Українське! (С)
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02.03.2026 17:01 Відповісти
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Це ж скільки закуски у нас залишиться без випивки!
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02.03.2026 16:56 Відповісти
Купуй Українське! (С)
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02.03.2026 17:01 Відповісти
Та так і роблю!
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02.03.2026 17:04 Відповісти
молдавське вино значно краще.
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02.03.2026 17:08 Відповісти
А італійське ще краще! Але «пий своє від свого». Та й то в міру!
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02.03.2026 17:17 Відповісти
«пий своє від свого» - безглузда порада. Навіщо мені пити вітчизняне шмурдло, пиво наприклад, рогань, збадяжене із сумнівних інгредієнтів із огидним смаком, коли я можу обрати сертифікований, високоякісний ******* чи Heineken ?! Тільки тому, що це "своє!?. ну так нехай "свій" виробник навчиться робити нормально або принаймні поважати покупця.
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02.03.2026 17:49 Відповісти
Зі звичайного жарту розвів безглузду полеміку, ображаючи всіх українського виробника! Сидиш за кордоном, то не вказуй нам, що робити! Не захленись високоякісним ******* чи Heineken!
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02.03.2026 17:56 Відповісти
пфф, я ж кажу суто свою точку зору. І можу сказати об"єктивно, що деякі продукти об"єктивно в Україні кращі. і то в раз - шоколадні сирки, є круті солодощі, торти,соки. Але деякі, як пиво массмаркет - просто паршиві. (крафтові броварні не рахую).
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02.03.2026 17:59 Відповісти
Все дуже просто. Просто сидіти за кордоном - сумно, інтеграція в суспільство нульова, лишається тільки какати на рідних ресурсах. Яка-ніяка комунікація.
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03.03.2026 14:24 Відповісти
Це Ви не куштували Болградське вино!
Реально - дуже файне!
Та і Таіровські вина доволі непогані!
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02.03.2026 18:08 Відповісти
Доречі, його в Британіх у популярних продуктових мережах продають!
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02.03.2026 18:12 Відповісти
Це ще що за довбоїбизм?
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02.03.2026 17:08 Відповісти
я посню. Українські бариги годують курей шмурдяком, пічкають протеїнами і антибіотиками - і дійсно досить успішно створили дешевий (але не надто якісний м"ясовмісний продукт). Молдова доречно і логічно, як і низка інших країн вирішила захистити своїх виробників від навали дешевого українського шмурдяка. Натомість Україна (значно більша економіка навіть в умовах страшної війни) - вирішила погратися в обіженку і знайшла привід як помститися країні, яка хоч і невелика, але завжди підтримувала нас, маючи настільки сер1озну і хитку ситуацію і окупацію. Ну і що ж? на радість місцевим алкобаригам, що гонять перважно шмурдло - вирішили заборонити нормальні вина. Замість того, щоб якось ввічливо проконсультуватися, поговорити, поводить себе зе влада, як паршиве бидло.
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02.03.2026 17:13 Відповісти
і ми це вживаємо теж - але тут, в Україні!
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02.03.2026 17:33 Відповісти
Не слухайте цю вражину, що втікла з країни! Є у нас якісна продукція!
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02.03.2026 17:59 Відповісти
+ +
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02.03.2026 18:02 Відповісти
де?
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02.03.2026 20:11 Відповісти
Ти колись вирощував курей, щоб писати цю фігню? Антибіотики даються обов'язково зовсім малим курчатам, тому, що без цього вони мають велику можливість загинути. І антибіотик не метронідазол, а енрофлоксацин. Ми колись спробували обійтися без антибіотиків і лишилися багатьох курчат. Так само всі овочі і фрукти в період вирощування обробляються хімікатами, бо без цього не буде врожаю. На жаль, без хімії зараз не можна. І щодо українського вина ти дуже помиляєшся. Є багато якісних українських вин, які конкурують з західними, не те, що з молдавськими.
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02.03.2026 18:29 Відповісти
Я припускаю, що пан, не то що не вирощував, але навіть не цікавився процесами промислового виробництва ні курей, ні пива, ні вина. Є така постсовкова, навіяна ще тими мацьковськими каналами звичка, обзивати все українське від виробництва пива до виробництва курятини. І казати нічого нема, все розвалили, в от при союзі було...
Ці люди мають своєрідне семантичне ядро: "пиво, молоко, вино з порошка", "от раніше все було натуральне", "м'ясо то антибіотики", "беріть домашнє" , "картопля, і т.д. то все хімія"...
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02.03.2026 22:30 Відповісти
тобі ухилчнту з Британії виднійше чім ми тут в Україні курей кормимо.
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02.03.2026 18:45 Відповісти
БЛ.. ЗАПИТАЙТЕ У ЗЕМЛЯКІВ ЧИМ ГОДУЮТЬ В ЄС,
ТО ТІЛЬКИ В НАШИХ МРІЯХ ТАМ ВСЕ КРАЩЕ НІЖ В УКРАЇНІ,
ПО ФАКТУ ТІЖ БАРИГИ,
ТА ТОЙ САМИЙ ШМУРДЯК
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02.03.2026 19:08 Відповісти
Утик из Украины и работаешь на Рашку распостраняя фейки? Укрпромизводители давно прошли Евросертификацию и нашапродукция продаеться по всему миру включаяОАЭ ОАЭ это страна где граждане намного богаче британцев и не будут покупать продукцию Украины если она не соотв высокому качеству. Украинские СХ и пищевые продукты-имеют подтвержденное высокое качество при самй низкой в Европе цене
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03.03.2026 11:17 Відповісти
Чудо, погугли значення слова "протеїн". Ти дуже здивуєшся.
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03.03.2026 16:31 Відповісти
Навіть на цьому прикладі із Молдовою видно, якими не простими будуть перемовини із більшісттю крпїн ЄС, щодо Української аграрної продукціїІ тільки ГоловЗебіл гундосиЬ для зебілів у суфльор, що "гдє тєрміні прийняття нас у ЄС"?
Та роки пройдуть, як домовиимся, якщо фермери і без України кожен рік перекривають дороги вимагають крмпенсацій і закритиів ринків від конкурентів?
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02.03.2026 17:12 Відповісти
На цьому прикладі видно, що ми цьому ЄС нах. не потрібні, а ЄС нам - тим більше.. Насамперед, вступивши туди, Україна як найпотужніша аграрна країна витіснить продукцію європейських фермерів, і країни ЄС не дадуть цього зробити під тиском своїх аграріїв. А, по-друге, зі свого боку Європа завалить Україну всяким дешевим низькопробним ширпотребом, тим самим каструючи нашого виробника
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02.03.2026 18:44 Відповісти
Навпаки, Україні потрібна поглиблена інтеграціясісв кінцевому повноцінна участь у ЄС. А відносно " дешевого ширпотребу із ЄС,", ти дядю вже запізнився, з 2015- го, як була підписана економічна чатина Ассоціації Україна-ЄС, всі товари із Європи поступають без тарифів і квот. Вези, скільки завгодно.
Але для повноцінного вступу, потрібно дууже багато чого узгодити, крім пустопорожньої болтовні Зеленьського.
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02.03.2026 20:47 Відповісти
Сильні «партнери»...
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02.03.2026 17:25 Відповісти
Ще з Молдовою посваритися треба. Замість того щоб домовлятися, відразу санкції. Таке враження що Молдова квартал 95 заборонила
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02.03.2026 17:54 Відповісти
Молдавія першою заборонила імпорт української курятини, і перемовини на цю тему велися інтенсивно. Без молдавського вина ми запросто обійдемося: весь Південь Одещини у виноградниках, і сонце тут таке ж, і вода і повітря , і погода, і місцеві люди. Винзаводи Рені, Болграда, Ізмаїла, Татарбунар, Кілії, Сарати, Шабо, Тарутино... виробляють вина не гірші а навіть кращі за молдавські. Навідайся якось сюди - будеш приємно здивований і запам"ятаєш надовго...
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02.03.2026 18:59 Відповісти
Тепер Молдова перекриє ще транзит як деякі наші сусіди, у відповідь, буде Українї: і Паланка, і Болград, і Ізмаїл у блокаді. Особливо якщо Румунія підтримає, вгадайте кого,? Ну звичайно Молдову.
А щодо вин яких ви перерахували , вони робляться з виноматеріалів з Молдови. Поцікавтесь.
Звичайно що Україна переживе без вина, да і взагалі без України, як і Молдова без наших курей.
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03.03.2026 07:02 Відповісти
блет от нафуя той молдавський шмурдяк та виноград ? цієї осени купував тільки виноград від місцевих фермерів (київщина. ) ні чим не гірший за молдавський або одеський. навчилися вирощувати. а шмурдяка і свого хватає . так що нехай своїм братам прідністровцам продають
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02.03.2026 17:57 Відповісти
От вони слово в слово про наших курей таке писали)))
Типа нафіга нам вонючі українські кури, як своїх вистачає
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03.03.2026 07:04 Відповісти
Український шмурдяк запивати молдавським.
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02.03.2026 18:55 Відповісти
Хто з кварталу95 розводить курей? Хто цей щасливий фермер?
Підозрюю - Лисий розводить - а пікалов щупає.
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02.03.2026 20:06 Відповісти
Коротко; нашим когутам (пєтухам із 95 кв.) не вгодила Молдова- треба розісратись ще і з ними.
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03.03.2026 01:45 Відповісти
Дурість з обидвох сторін.
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03.03.2026 04:55 Відповісти
дипломатія криворозької шпани в дії. Залишилося з Молдовою та Румунією горщики побити, і на кордонах не залишиться жодної дружньої країни
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03.03.2026 09:09 Відповісти

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