Гривня знизилась щодо долара, але зміцнилася щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок
Курс гривні знизився щодо долара, але зміцнився щодо євро на початку нового робочого тижня.
За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 3 березня, на рівні 43,2343 грн/$, порівняно із 43,0996 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 19 січня він оновив історичний мінімум, опустившись до 43,4130 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 27 копійок – до 50,6014 грн за євро. 19 лютого він встановив новий історичний мінімум, опустившись до 51,2577 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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