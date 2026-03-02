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Новини Падіння гривні
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Гривня знизилась щодо долара, але зміцнилася щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок

Офіційний курс долара та євро НБУ на 3 березня

Курс гривні знизився щодо долара, але зміцнився щодо євро на початку нового робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 3 березня, на рівні 43,2343 грн/$, порівняно із 43,0996 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 19 січня він оновив історичний мінімум, опустившись до 43,4130 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 27 копійок – до 50,6014 грн за євро. 19 лютого він встановив новий історичний мінімум, опустившись до 51,2577 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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валюта (2504) гривня (1828) курс (1757) НБУ (9740) обмін валюти (959)
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02.03.2026 17:36 Відповісти

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