Вихід із "тіні": БЕБ заявило про зменшення кількості незаконних АЗС у низці регіонів

Бюро економічної безпеки України в рамках роботи з детінізації паливного ринку заявило про суттєве скорочення кількості незаконних АЗС у низці регіонів та про додатковий фіскальний ефект для бюджету.

Про це повідомив заступник директора БЕБ Павло Буздиган під час конференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Станом на листопад 2025 року ми ідентифікували проблему в нафтогазовій сфері та виокремили конкретні проблеми щодо діяльності незаконних АЗС. Ми вбачали великі втрати в бюджету", – сказав Буздиган.

Кількість "тіньових" АЗС

Як повідомляється, БЕБ отримало інформацію від Нафтогазової асоціації України щодо 421 АЗС, які мали ознаки незаконної діяльності, тоді як додатково власними силами було виявлено ще низку об'єктів – загалом 538.

За словами Буздигана, найбільш "кричуща" динаміка була зафіксована, зокрема, у Львівській та Одеській областях.

Так, у листопаді 2025 року у Львівській області нараховувалося 143 "тіньові" АЗС, в Одеській – 60, у Київській – 40, у Дніпропетровській – 32, у місті Києві – 10.

Боротьба з незаконними АЗС

Після комплексу заходів (припинення роботи, демонтаж, вилучення бензовозів тощо) станом на січень 2026 року кількість таких об'єктів у Києві була зведена до нуля, у Львівській області – до 17, в Одеській – до 7.

Вплив на бюджет

Буздиган зазначив, що для БЕБ важливий не лише кількісний показник, а й "економічний ефект надходжень в бюджет".

Порівняно з 2024 роком було зафіксовано зріз і збільшення на 23 млрд грн.

Окремо за період жовтень-грудень 2025 року, на який припали активні заходи, "виторг" зріс із 36,72 млрд до 40,18 млрд грн, а також зросли обсяги продажів у натуральному вимірі: з 24 тис. літрів у жовтні до 84 тис. літрів у грудні.

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Як повідомлялося, за словами директора Консалтингового агентства "А-95" Сергія Куюна, запровадження авансової сплати податку на прибуток (ПнП) для АЗС наприкінці 2024 року стало одним з найуспішніших кроків у боротьбі з детінізацією ринку пального.

Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснював, що через масове ухилення від оподаткування держава змушена запроваджувати авансові внески з податку на прибуток в окремих галузях, зокрема для пунктів обміну валюти та АЗС.