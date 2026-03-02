Кабмін удосконалює відбір незалежних членів наглядових рад держбанків. Що передбачено?

Кабінет Міністрів вніс зміни до процедури відбору незалежних членів наглядових рад державних банків, а також до порядку відбору компаній, які пропонують претендентів на ці посади.

Про це свідчить постанова "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 року №159 і від 27 березня 2019 року №267".

Що передбачено

Зокрема, постанова передбачає:

розширення основних завдань компанії з добору персоналу, яка визначає претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку;

удосконалення порядку визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку.

Як зазначається, рішення ухвалене в межах співпраці України та Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) та спрямоване на посилення механізмів ефективного корпоративного управління в банках державного сектору.

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Як повідомлялося, наприкінці лютого нова наглядова рада НАЕК "Енергоатом" провела перше засідання та обрала своїм головою експрезидентку Canadian Nuclear Safety Commission Руміну Велші.

Перед тим Кабінет Міністрів призначив новий склад наглядової ради "Енергоатома" і доручив їй змінити керівництво компанії.

До того "Укргідроенерго" застрахувало керівництво компанії на випадок арешту.