Середня зарплата в Україні в січні зменшилася до майже 28 тисяч, – Держстат. ІНФОГРАФІКА

Середня заробітна плата в Україні в січні цього року становила 27 975 грн, що на 9,5% менше порівняно з груднем 2025 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Найвищі зарплати

Регіонами з найвищим рівнем оплати праці стали:

43 865 грн – місто Київ,

28 598 грн – Київська область.

Найнижчі зарплати

Найменші зарплати були в таких регіонах:

19 984 грн – Чернівецька область,

19 996 грн – Кіровоградська область.

Зарплата в різних сферах

За видами економічної діяльності рівень зарплат наступний

найвища – інформація та телекомунікації: 76 905 грн,

найнижча - мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 17 828 грн.

Заборгованість із виплати зарплати станом на 1 лютого 2026 року становила 3,4 млрд грн.

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Як повідомлялося, у грудні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників зросла на 13,8% порівняно з листопадом і становила 30 926 грн.

Також повідомлялося, що таном на січень 2026 року серед країн-членів ЄС мінімальна місячна брутто-зарплата коливається від 620 євро в Болгарії до 2704 євро в Люксембурзі. Якщо враховувати країни-кандидати, то Україна має найнижчий показник – 173 євро, за нею йде Молдова з 319 євро.

Нагадаємо, минулого року українські підприємства встановили рекорд – відкрито 9 174 провадження щодо невиплати зарплат стосовно 488 компаній. Це на 30% більше, ніж у 2024 році, і найвищий показник за останні п'ять років.

На початок 2026 року в Україні налічувалося 36 629 активних виконавчих проваджень щодо невиплати заробітної плати. Наразі не погашено 56% стягнень за борги з минулого року.