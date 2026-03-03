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Новини
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Нацбанк спростив оформлення переказів коштів без відкриття рахунку

переводы,платежи

Національний банк України визначив обов'язкові реквізити платіжної інструкції при переказі коштів без відкриття рахунку. Зокрема, при оплаті житлово-комунальних послуг можна не вказувати прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний код.

Як зазначили в НБУ, до цього учасники платіжного ринку керувалися в цьому питанні загальними нормами законодавства. 

Що змінюється

Зокрема, Нацбанк:

  • зобов'язав надавача послуги з переказу коштів без відкриття рахунку забезпечити можливість платнику заповнювати реквізити фактичного платника, зокрема й у разі сплати платежів до бюджету однією особою за іншу;
  • надав право надавачу послуги з переказу коштів без відкриття рахунку заповнювати в платіжній інструкції:
    • реквізити за платника, використовуючи наявну в нього інформацію від платника та власні технічні засоби. Це дасть змогу платнику, який є постійним користувачем надавача послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, не заповнювати кожного разу свої реквізити, а використовувати вже наявні в надавача;
    • такі реквізити, як призначення платежу, найменування отримувача, його код ЄДРПОУ та номер рахунку в разі оплати платником житлово-комунальних послуг та сплати платежів до бюджету (податків та зборів);
  • зобов'язав надавача платіжних послуг із переказу коштів без відкриття рахунку виконувати кожну платіжну інструкцію окремою платіжною операцією;
  • зобов'язав надавача послуги з переказу коштів без відкриття рахунку ознайомлювати споживача із заповненими реквізитами платіжної інструкції та надавати платнику підтвердну інформацію після прийняття до виконання платіжної інструкції;
  • передбачив, що споживач може не заповнювати такі обов'язкові реквізити, як прізвище, власне ім’я, по батькові та ідентифікаційний код, під час оплати житлово-комунальних послуг.

Постанова набирає чинності з 3 березня 2026 року.

Водночас надавачі послуг з переказу коштів без відкриття рахунку матимуть шість місяців на приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог Нацбанку.

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Як повідомлялося, за підсумками січня 2025 року обсяг приватних грошових переказів в Україну становив $8,03 млрд – це на 14,8% (на $1,39 млрд) менше, ніж у 2024 році ($9,42 млрд).

Також повідомлялося, що в Україні в 2025 році більшість операцій із платіжними картками, як і раніше, була безготівковою.

Автор: 

НБУ (9740) розрахунки (111) грошові перекази (202) платежі (421)
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Все те,кто не против вечного правления зелёных клоунов и готов платить за это нужные суммы могут опустить руки и отойти от стенки,нацбанк разрешает.
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03.03.2026 09:46 Відповісти
папочки в суд за кэшбек ждут когда вас лишат власти
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03.03.2026 12:41 Відповісти

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