Ціна на нафту продовжують зростати на тлі розширення конфлікту на Близькому Сході

Ціни на нафту зростають третій день поспіль через загострення конфлікту між США та Ізраїлем з одного боку й Іраном з іншого.

Загроза судноплавству в Ормузькій протоці внаслідок конфлікту посилює побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні нафти з ключового регіону Близького Сходу, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 04:00 за Гринвічем піднялися на $1,70, або на 2,2%, – до $79,44 за барель. У понеділок контракт сягав $82,37 – найвищого рівня з січня 2025 року, хоча згодом частину приросту втратив і закрив сесію зростанням на 6,7%.

Ціна на американську нафту West Texas Intermediate зросла на $1,17, або на 1,6%, – до $72,40 за барель. Напередодні контракт спочатку досяг найвищої позначки з червня 2025 року, а потім скорегувався, але все одно завершив сесію зростанням на 6,3%.

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"За відсутності швидкої деескалації Ормузька протока фактично закрита, а Іран демонструє готовність атакувати енергетичну інфраструктуру в регіоні, ризики зростання залишаються, і вони зростають, чим довше триває конфлікт", – зазначив у записці Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

Повітряна війна США та Ізраїлю проти Ірану посилилась у понеділок: Ізраїль завдав ударів по Лівану, а Іран відповів атаками на енергетичну інфраструктуру в країнах Перської затоки та по танкерах в Ормузькій протоці.

Танкери й контейнеровози дедалі частіше уникають цього водного шляху, оскільки страхові компанії скасували покриття для суден. Занепокоєння щодо транзиту посилилось після того, як іранські ЗМІ в понеділок повідомили, що високопосадовець Корпусу вартових ісламської революції заявив про закриття Ормузької протоки й попередив, що Іран обстріляє будь-яке судно, яке спробує пройти.

"Хоча існують побоювання щодо транзиту нафти через Ормузьку протоку, більшим ризиком для ринку будуть атаки Ірану на енергетичну інфраструктуру в регіоні. Це може призвести до триваліших перебоїв", ‒ зазначили аналітики ING.

Як повідомлялося, 2 березня в іранському Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що Ормузька протока закрита, і пригрозили відкрити вогонь по будь-якому судну, яке спробує через неї пройти. Закриття протоки загрожує блокуванням близько п'ятої частини світових потоків нафти та може спричинити різке зростання цін на сиру нафту.