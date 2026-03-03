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Новини Податкова
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ДПС нагадала про строки податкових зобов’язань за 2025 рік: хто і коли має сплатити?

бухгалтерія,ввп,економіка,податки

Платники податків, які подали декларацію про майновий стан і доходи за 2025 рік, зобов’язані вчасно сплатити визначені суми податкових зобов’язань.

Терміни сплати залежать від категорії платника, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

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До 1 серпня 2026 року мають сплатити зобов’язання:

  • громадяни;
  • особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання декларації зобов’язані сплатити податок:

  • фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування;
  • ФОП, які припинили діяльність.

Якщо останній день строку сплати припадає на вихідний або святковий день, термін переноситься на наступний за ним робочий день.

Сплата здійснюється за такими кодами бюджетної класифікації:

  • 11010500 – податок на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування;
  • 11011001 – військовий збір.

Як повідомлялося, у лютому 2026 року загальний фонд держбюджету отримав 93 млрд гривень податкових надходжень. Це на 7% (або на 6,1 млрд грн) перевищує план. Порівняно з лютим 2025 року надходження зросли на 14,2 млрд грн, що становить 18%. Водночас сума відшкодування ПДВ у лютому дорівнювала 16,2 млрд грн, що суттєво менше, ніж у січні, коли вона становила 24,3 млрд грн.

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податки (2857) податкова (427) підприємці (393) строк (5) військовий збір (49) ФОП (226)
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