ДПС нагадала про строки податкових зобов’язань за 2025 рік: хто і коли має сплатити?

Платники податків, які подали декларацію про майновий стан і доходи за 2025 рік, зобов’язані вчасно сплатити визначені суми податкових зобов’язань.

Терміни сплати залежать від категорії платника, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

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До 1 серпня 2026 року мають сплатити зобов’язання:

громадяни;

особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання декларації зобов’язані сплатити податок:

фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування;

ФОП, які припинили діяльність.

Якщо останній день строку сплати припадає на вихідний або святковий день, термін переноситься на наступний за ним робочий день.

Сплата здійснюється за такими кодами бюджетної класифікації:

11010500 – податок на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування;

11011001 – військовий збір.

Як повідомлялося, у лютому 2026 року загальний фонд держбюджету отримав 93 млрд гривень податкових надходжень. Це на 7% (або на 6,1 млрд грн) перевищує план. Порівняно з лютим 2025 року надходження зросли на 14,2 млрд грн, що становить 18%. Водночас сума відшкодування ПДВ у лютому дорівнювала 16,2 млрд грн, що суттєво менше, ніж у січні, коли вона становила 24,3 млрд грн.