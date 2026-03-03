Нацбанк визначив перелік критично важливих об’єктів платіжної інфраструктури України: хто потрапив до списку?
Національний банк в рамках здійснення функції оверсайта за результатами моніторингу діяльності у 2025 році визначив перелік ключових об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.
Єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, залишається Система електронних платежів (СЕП) НБУ, повідомляє пресслужба регулятора.
Важливими платіжними системами визначено п’ять систем, а саме:
- "Visa", Visa International Service Association, США;
- "MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;
- "PrivatMoney", АТ КБ "ПриватБанк", Україна;
- "NovaPay", ТОВ "НоваПей", Україна;
- "Фінансовий світ", ТОВ "Українська платіжна система", Україна.
Перелік важливих технологічних операторів платіжних послуг залишився без змін порівняно з минулим роком.
До нього включено:
- ТОВ "ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ";
- ПрАТ "Український процесінговий центр";
- ТОВ "ТАС ЛІНК".
Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється регулятором відповідно до міжнародної практики з метою посилення контролю за їх надійністю. До важливих об’єктів оверсайта застосовуються підвищені вимоги щодо безперервності діяльності, управління та організації процесів, системи управління ризиками тощо.
Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості Національний банк проводить щорічно за підсумками їх діяльності протягом попереднього року.
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