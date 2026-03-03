"Українська правда" та ДТЕК запускають ініціативу для підтримки незалежних медіа у прифронтових регіонах

Компанія ДТЕК та видання "Українська правда" започаткували спільну соціальну ініціативу "Критична інфраструктура" для підтримки незалежних медіа в прифронтових регіонах.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Ініціатива передбачає збір коштів на підтримку редакцій у регіонах, які найбільше постраждали від війни. Зокрема, у Сумах це Kordon.Media, у Харкові ‒ "Ґвара", у Дніпрі ‒ Dnipro.Media, у Миколаєві ‒ "МикВісті", а в Херсоні ‒ "МОСТ".

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В ДТЕК наголосили, що незалежні локальні медіа працюють у надзвичайно складних умовах ‒ протидіють фейкам, документують російські злочини та забезпечують громадян доступом до перевіреної інформації.

У межах проєкту створено спеціальну благодійну колекцію мерчу ‒ футболки та худі ‒ у співпраці з українською дизайнеркою Ельвірою Гасановою (бренд Damirli). Усі кошти від продажу будуть спрямовані на підтримку регіональних редакцій-учасниць.

"Правда є критичною інфраструктурою для існування держави. Так само як неможливе існування міст без критичної інфраструктури, так неможливе існування країни без правди. Сьогодні регіональні медіа працюють під обстрілами, в умовах браку ресурсів, часто ризикуючи власною безпекою, щоб люди мали доступ до перевіреної інформації. Саме тому "Українська правда" разом із ДТЕК об’єдналися, щоб підтримати тих, хто захищає правду там, де вона є найбільш уразливою", ‒ зазначила Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди".

Як повідомлялося, у лютому енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 1,8 мільйона сімей, які залишилися без світла через ворожі обстріли. Незважаючи на складні умови воєнного часу, фахівці змогли повністю або частково відновити подачу електроенергії жителям більш ніж 1,4 тисячі населених пунктів у чотирьох областях та столиці України.