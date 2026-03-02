ДТЕК у лютому відновив електропостачання понад 1,8 млн сімей

У лютому енергетики ДТЕК повернули світло понад 1,8 мільйона сімей, які залишилися без електропостачання через ворожі обстріли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресслужбі компанії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Попри складні умови воєнного часу, фахівці змогли повністю або частково відновити електропостачання жителям понад 1,4 тисячі населених пунктів у чотирьох областях та столиці України.

Читайте також: ДТЕК Ахметова інвестував 31 млрд грн у ремонти і модернізацію ТЕС і мереж з початку повномасштабного вторгнення

Регіональні результати відновлення

На Одещині світло повернули 647,2 тисячі родин. У Донецькій області електропостачання відновили для 584,1 тисячі сімей. Дніпропетровщина отримала світло майже у 346,3 тисячі домівок. На Київщині та у столиці енергетики повернули електропостачання у майже 227,2 тисячі осель в області та понад 15,3 тисячі у самому Києві.

Також читайте: Зеленський: РНБО затвердить стратегію на наступну зиму

Робота в умовах небезпеки

У ДТЕК наголосили, що фахівці продовжують працювати навіть під постійними атаками.

"Кожен виїзд — це робота в умовах підвищеної небезпеки, після дозволу військових та ДСНС, із розумінням, що загроза може повторитися будь-якої миті. І ми продовжуємо боротися за світло в домівках українців", — зазначили у компанії.

Наразі енергетики ДТЕК продовжують відновлювати роботу електромереж у регіонах із найбільш запеклими бойовими діями, співпрацюючи зі Збройними силами України та ДСНС і починаючи роботи одразу після отримання дозволу.

До слова, у Міненерго наголосили, що у лютому до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Норвегії, Ірландії, Нідерландів, Австралії та Швеції. Загальний обсяг надходжень становить 208,8 млн євро.

Також читайте: Викрито підсанкційного Григоришина і спільників, які через посаду фіктивного радника "вивели" з українських енергокомпаній 68 млн грн, - СБУ. ФОТО