ДТЕК у лютому відновив електропостачання понад 1,8 млн сімей
У лютому енергетики ДТЕК повернули світло понад 1,8 мільйона сімей, які залишилися без електропостачання через ворожі обстріли.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресслужбі компанії.
Попри складні умови воєнного часу, фахівці змогли повністю або частково відновити електропостачання жителям понад 1,4 тисячі населених пунктів у чотирьох областях та столиці України.
Регіональні результати відновлення
На Одещині світло повернули 647,2 тисячі родин. У Донецькій області електропостачання відновили для 584,1 тисячі сімей. Дніпропетровщина отримала світло майже у 346,3 тисячі домівок. На Київщині та у столиці енергетики повернули електропостачання у майже 227,2 тисячі осель в області та понад 15,3 тисячі у самому Києві.
Робота в умовах небезпеки
У ДТЕК наголосили, що фахівці продовжують працювати навіть під постійними атаками.
"Кожен виїзд — це робота в умовах підвищеної небезпеки, після дозволу військових та ДСНС, із розумінням, що загроза може повторитися будь-якої миті. І ми продовжуємо боротися за світло в домівках українців", — зазначили у компанії.
Наразі енергетики ДТЕК продовжують відновлювати роботу електромереж у регіонах із найбільш запеклими бойовими діями, співпрацюючи зі Збройними силами України та ДСНС і починаючи роботи одразу після отримання дозволу.
- До слова, у Міненерго наголосили, що у лютому до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Норвегії, Ірландії, Нідерландів, Австралії та Швеції. Загальний обсяг надходжень становить 208,8 млн євро.
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