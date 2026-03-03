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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 2 березня, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

шахеди

Увечері 2 березня триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

О 18:10 - БпЛА на Сумщині повз Хотінь в напрямку Степанівки/Сум.

О 18:13 Повітряні сили повідомляють про рух ударних БпЛА:

  • Харківщина - на північному сході від н.п.Ізюм, курс - західний/північно-західний;
  • Сумщина - на півдні від Глухова, курс - південно-західний, на півночі від Путивля - курс - північно-західний.

18:18 - БпЛА в напрямку Харкова з північного сходу.

Оновлена інформація

О 19:09 - Харківщина: БпЛА в напрямку Чугуєва/Новопокровки з півночі.

Оновлена інформація

О 20:09 - Сумщина: БпЛА на півночі н.п.Свеса, курс - західний (вектор - н.п.Ямпіль).

О 20:16 - Чернігівщина: БпЛА в напрямку Городні з північного сходу.

О 20:34 - БпЛА на північному сході від Шостки, курс - південно-східний та БпЛА в напрямку Степанівки/Сум з північного заходу.

О 20:36 - БпЛА повз Городню в напрямку Чернігова та БпЛА в напрямку Сновська з північного заходу.

О 20:38 - Харківщина: БпЛА на сході області в напрямку Шевченкового.

Оновлена інформація

О 20:47 - Нова група БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південний (вектор - Богодухів/Шарівка).

О 20:57 -  Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:58 - Пуски КАБ на Сумщину.

О 21:22 - Ворожий БпЛА в р-ні. Київського водосховища у напрямку Києва.

Оновлена інформація

О 21:27 - Пуски КАБ на Дніпропетровщину та Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 22:13 - Спостерігається значна активність ворожих розвідувальних та ударних БпЛА над прифронтовими районами (Одеська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області) уздовж всієї лінії фронту.

Оновлена інформація

О 22:56 - Пуски КАБ у напрямку міста Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 23:19 - Ворожі БпЛА на півночі Харківщини, курс південний.

Оновлена інформація

О 00:30 - Ворожі БпЛА у напрямку Чугуєва (Харківщина) зі сходу.

О 00:33 - Ворожі БпЛА в р-ні. Нікополя у напрямку Кривого Рогу.

О 00:46 - Загроза ударних БпЛА для Синельниківського р-ну. (Дніпропетровщина).

О 01:46 - Групи ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря рухаються у напрямку Затоки, Чорноморська, Одеси та Південного.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли: 

  • Росіяни вдарили дроном по багатоквартирному будинку в Харкові: є постраждалі.

Також читайте: У Новоросійську РФ пролунали вибухи після атаки дронів. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5940) обстріл (34383) атака (1611) Шахед (2252)
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Топ коментарі
+19
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02.03.2026 19:22 Відповісти
+10
особисто я вважаю що несприйняття владою реальності у 22-у році призвело до значних людських жертв в країні...
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02.03.2026 19:55 Відповісти
+6
Дії посадової особи, які призвели до людських жертв. Запідара на нари, як тільки війна закінчиться!!!!!
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02.03.2026 20:06 Відповісти
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02.03.2026 19:22 Відповісти
особисто я вважаю що несприйняття владою реальності у 22-у році призвело до значних людських жертв в країні...
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02.03.2026 19:55 Відповісти
це були планові дії
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02.03.2026 20:16 Відповісти
Дії посадової особи, які призвели до людських жертв. Запідара на нари, як тільки війна закінчиться!!!!!
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02.03.2026 20:06 Відповісти
але ж більшості активних виборців подобалось, як воно бігає під фонтанами та плаває у червоних трусєлях в Одесі.
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02.03.2026 21:58 Відповісти
Це фейк, Байден ніколи такого не говорив, припиніть поширювати цю нісенітницю.

https://www.stopfake.org/uk/fejk-tsitata-dzho-bajdena-iz-kritikoyu-uryadu-********/
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03.03.2026 01:18 Відповісти
говорив
давно це було
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03.03.2026 07:56 Відповісти
А менi цiквао, що саме Байден пропонував, зробити щоб запобiгти вторгненю?
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03.03.2026 03:18 Відповісти
Предлагал зе самолет и перелет в щтаты
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03.03.2026 06:31 Відповісти
Fri 20 Feb 2026 Guardian
До середини лютого 2022 року британські, американські та деякі інші посольства евакуювалися з Києва, знищивши чутливе обладнання перед від'їздом.
Станція ЦРУ відійшла на секретну базу на заході України, залишивши кілька протитанкових ракет, що запускаються з плеча, у штабі СБУ як прощальний подарунок на виході з міста.
У Лондоні ключові співробітники Міністерства оборони поселилися в готелях біля будівлі міністерства, щоб мати змогу потрапити на роботу за лічені хвилини, коли настане момент.
У останній телефонній розмові Байдена з путіним 12 лютого він виявив путіна сталевим, рішучим і абсолютно незацікавленим у будь-яких пропозиціях щодо переговорів.
Коли він поклав слухавку, Байден сказав своїм помічникам, що настав час готуватися до найгіршого. Війна була неминучою, і вторгнення могло статися будь-якої миті.

У дзвінках між Байденом і Зеленським тон іноді ставав напруженим, коли президент США прямо заявляв, що росіяни йдуть на Київ.
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03.03.2026 03:16 Відповісти
22 лютого Рада національної безпеки України зібралася в Києві.
Коли керівники зібралися за межами зали перед початком засідання, Залужний намагався заручитися підтримкою для введення воєнного стану, що нарешті дозволило б йому почати переміщення військ.
У залі його підтримував Резніков, міністр оборони.
Але Зеленський все ще турбувався про створення паніки, і рада відхилила введення воєнного стану, проголосувавши за менш суворий захід - введення надзвичайного стану.
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03.03.2026 03:28 Відповісти
Джо Байден та його адміністрація протягом майже року перед вторгненням у лютому 2022 року видавали безперервний потік публічних та приватних попереджень.
Початок 2021 року: Адміністрація вперше попередила про можливі військові дії вже у березні 2021 року після масштабних російських військових навчань.
Кінець 2021 року: Попередження посилилися у листопаді та грудні 2021 року.
7 грудня Байден безпосередньо попередив путіна про «рішучі економічні заходи» під час віртуального саміту.
Січень 2022 року: Байден знаменитим чином передбачив 19 січня, що Росія «вторгнеться», і 27 січня попередив про «реальну можливість» вторгнення у лютому.
Лютий 2022 року (Останні тижні): 11 лютого: Білий дім видав своє «найтерміновіше попередження», порадивши американцям негайно залишити Україну.
17 лютого: Байден заявив, що є «усі ознаки», що напад відбудеться «протягом найближчих кількох днів».
18 лютого: Байден оголосив, що він «упевнений», що путін прийняв остаточне рішення про вторгнення.
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03.03.2026 03:38 Відповісти
раша - «Бройлер-747»
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03.03.2026 04:13 Відповісти
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03.03.2026 05:20 Відповісти
https://t.me/voynareal/132269 💥Шахеди з російськими компонентами атакували авіабазу Британії на Кіпрі - на збитому дроні виявили радіоелектронну захищену CRPA-антену «Комета»
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03.03.2026 05:01 Відповісти
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03.03.2026 05:47 Відповісти
 
 