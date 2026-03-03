Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 2 березня, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)
Увечері 2 березня триває атака російських дронів на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Рух ворожих БпЛА
О 18:10 - БпЛА на Сумщині повз Хотінь в напрямку Степанівки/Сум.
О 18:13 Повітряні сили повідомляють про рух ударних БпЛА:
- Харківщина - на північному сході від н.п.Ізюм, курс - західний/північно-західний;
- Сумщина - на півдні від Глухова, курс - південно-західний, на півночі від Путивля - курс - північно-західний.
18:18 - БпЛА в напрямку Харкова з північного сходу.
Оновлена інформація
О 19:09 - Харківщина: БпЛА в напрямку Чугуєва/Новопокровки з півночі.
Оновлена інформація
О 20:09 - Сумщина: БпЛА на півночі н.п.Свеса, курс - західний (вектор - н.п.Ямпіль).
О 20:16 - Чернігівщина: БпЛА в напрямку Городні з північного сходу.
О 20:34 - БпЛА на північному сході від Шостки, курс - південно-східний та БпЛА в напрямку Степанівки/Сум з північного заходу.
О 20:36 - БпЛА повз Городню в напрямку Чернігова та БпЛА в напрямку Сновська з північного заходу.
О 20:38 - Харківщина: БпЛА на сході області в напрямку Шевченкового.
Оновлена інформація
О 20:47 - Нова група БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південний (вектор - Богодухів/Шарівка).
О 20:57 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 20:58 - Пуски КАБ на Сумщину.
О 21:22 - Ворожий БпЛА в р-ні. Київського водосховища у напрямку Києва.
Оновлена інформація
О 21:27 - Пуски КАБ на Дніпропетровщину та Запоріжжя.
Оновлена інформація
О 22:13 - Спостерігається значна активність ворожих розвідувальних та ударних БпЛА над прифронтовими районами (Одеська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області) уздовж всієї лінії фронту.
Оновлена інформація
О 22:56 - Пуски КАБ у напрямку міста Запоріжжя.
Оновлена інформація
О 23:19 - Ворожі БпЛА на півночі Харківщини, курс південний.
Оновлена інформація
О 00:30 - Ворожі БпЛА у напрямку Чугуєва (Харківщина) зі сходу.
О 00:33 - Ворожі БпЛА в р-ні. Нікополя у напрямку Кривого Рогу.
О 00:46 - Загроза ударних БпЛА для Синельниківського р-ну. (Дніпропетровщина).
О 01:46 - Групи ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря рухаються у напрямку Затоки, Чорноморська, Одеси та Південного.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли:
- Росіяни вдарили дроном по багатоквартирному будинку в Харкові: є постраждалі.
Будь ласка, зачекайте...
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давно це було
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